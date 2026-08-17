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“Criei foi um homem”, diz mãe de João Bittar após decisão

Márcia elogiou o filho por recusar o Fundo Eleitoral

Por Dry Alves, ContilNetAtualizado
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“Criei foi um homem”, diz mãe de João Bittar após decisão
Publicação destacou decisão do candidato/Foto: Reprodução

A decisão de João Paulo Bittar de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados sem utilizar recursos do Fundo Eleitoral ganhou uma manifestação pública da mãe, Márcia Bittar. Nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo do filho e demonstrou orgulho pelo posicionamento adotado por ele.

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“Criei foi um homem!”, escreveu Márcia ao publicar o conteúdo no Instagram. Em outra mensagem, ela anunciou que participará da mobilização eleitoral do filho: “Partiu ajudar meu filho na campanha de federal. Muito orgulhosa dele”.

João Bittar anunciou que não pretende usar recursos públicos do Fundo Eleitoral para financiar sua candidatura a deputado federal pelo Acre. Segundo ele, a decisão foi tomada após conversas com o pai, o senador Márcio Bittar, e com o deputado federal Nikolas Ferreira.

A manifestação da mãe acrescentou um tom familiar ao anúncio político e reforçou que ela estará diretamente envolvida na campanha. Márcia não detalhou, entretanto, quais atividades deverá desempenhar durante o período eleitoral.

O Fundo Especial de Financiamento de Campanha é formado por recursos públicos distribuídos aos partidos, que definem os valores destinados aos candidatos. Mesmo sem utilizar essa verba, João poderá financiar a campanha por outros meios permitidos pela legislação, como doações de pessoas físicas, financiamento coletivo e recursos próprios.

Até o momento, não foi informado se a decisão de não receber recursos do Fundo Eleitoral já foi comunicada formalmente ao partido.

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