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TV Rio Branco sabatina candidatos ao governo com participação do ContilNet

Debate será transmitido ao vivo nesta terça-feira (25), a partir das 21 horas

Por Anne Nascimento, ContilNetAtualizado
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TV Rio Branco sabatina candidatos ao governo com participação do ContilNet
Sabatina terá como foco os planos de governo, prioridades e metas administrativas apresentados pelos candidatos. — Foto: Reprodução

Os candidatos ao Governo do Acre nas eleições de 2026 estarão frente a frente nesta terça-feira (25), a partir das 21h, durante a sabatina promovida pela TV Rio Branco (Canal 8.1). O encontro terá participação do ContilNet na bancada de jornalistas e será transmitido ao vivo pela televisão, pela Rádio Cidade FM 107.1 e pelo canal da emissora no YouTube.

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A sabatina terá como foco os planos de governo, prioridades e metas administrativas apresentados pelos candidatos. As perguntas serão elaboradas pelos jornalistas e não serão divulgadas previamente às campanhas.

Representando o ContilNet, o jornalista Everton Damasceno participa da bancada ao lado de Antônio Muniz (TV Rio Branco/O Rio Branco), Evandro Cordeiro (AcreNews), Gina Menezes (Folha do Acre) e Marcela Jansen (Rádio Cidade FM 107.1).

Perguntas sobre temas que impactam o estado

A dinâmica do programa foi definida em reunião realizada em 14 de agosto, com a participação dos representantes das candidaturas. Entre os principais eixos que poderão ser abordados estão Saúde, Educação, Segurança Pública, Infraestrutura, Meio Ambiente e Responsabilidade Fiscal.

Além de apresentar propostas, os candidatos deverão responder a questionamentos sobre viabilidade, custos e fontes de recursos para a execução das medidas defendidas durante a campanha.

A organização também convidou a Seccional do Acre da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AC) para indicar um representante que acompanhe presencialmente a transmissão na condição de observador institucional.

Ordem dos candidatos

A ordem de participação foi definida por sorteio acompanhado pelos representantes das chapas. No primeiro bloco, a sequência inicial será:

  • Dr. Thor Dantas;
  • Tião Bocalom;
  • Alan Rick;Mailza Assis.

Nos blocos seguintes, a definição dos temas e dos candidatos que responderão às perguntas será feita por sorteio durante o programa.

Para as considerações finais, a ordem também já foi estabelecida:

  • Dr. Thor Dantas;
  • Mailza Assis;
  • Tião Bocalom;
  • Alan Rick;

Onde acompanhar

A sabatina começa às 21h desta terça-feira (25) e poderá ser acompanhada pela TV Rio Branco, no canal 8.1, pela Rádio Cidade FM 107.1 e pelo YouTube da emissora.

Com a participação do ContilNet na bancada, o encontro promete colocar os candidatos diante de perguntas sobre os principais desafios do Acre e sobre como pretendem transformar suas propostas de campanha em ações concretas.

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