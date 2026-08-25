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Lideranças rompem com Michel após apoio a Mailza e aderem a Alan Rick

Por Redação ContilNet
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Lideranças rompem com Michel após apoio a Mailza e aderem a Alan Rick
Lideranças do Bujari aderem ao projeto de Alan Rick/Foto: Reprodução

A decisão de Michel Marques de declarar apoio à candidatura de Mailza Assis ao Governo do Acre provocou uma ruptura em seu grupo político no Bujari. Cerca de 30 lideranças que não concordaram com a escolha deixaram o grupo e anunciaram apoio ao candidato Alan Rick (Republicanos).

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O movimento foi liderado pela vice-prefeita Aparecida Rocha, que aglutinou representantes de comunidades rurais, associações e igrejas. Com a saída coletiva, o grupo que acompanhava Michel Marques no município foi dissolvido.

Alan teve um encontro com os moradores/Foto: Reprodução

“Quero agradecer a todas as nossas lideranças. Eu não trago o meu nome, eu trago o nome de todos eles. São essas novas lideranças que estamos apresentando hoje ao nosso futuro governador. Elas passam a integrar o nosso time para que possamos levar dias melhores ao nosso povo. Essa é a nossa esperança”, declarou Aparecida Rocha.

O pastor Samuel Moreira de Lima, representante de famílias da ocupação na região do Assentamento Walter Arce relatou a situação das famílias da região. Segundo ele, são 600 famílias abandonadas em uma área que está ocupada desde 2016 e precisa de regularização fundiária.

“Nós produzimos banana, macaxeira, mas o poder do Estado não chega para dar uma posição, regularizar ou apresentar alguma solução. Estamos abandonados. A regularização precisa ser discutida com os órgãos ambientais. Se for necessário fazer uma compensação em outro lugar, que se faça, mas não podemos retirar essas famílias de uma área produtiva. A energia também não consegue chegar”, relatou Samuel.

Outra preocupação levantada foi a situação dos cerca de 1.500 quilômetros de ramais do município.

“Precisamos de mais máquinas, da Casa do Produtor Rural, da regularização fundiária e ambiental e de uma estrutura do Deracre no município. O produtor precisa de um governo que trabalhe para todos, e não apenas para quem o apoia”, afirmou Jânio Rodrigues.

Também estavam presentes José Gomes de Lima, conhecido como Cleiton, da comunidade Ilha das Cobras; Santileu, presidente da Associação Unidos para Vencer, do Ramal Espinhara; o pastor Antônio Souza e outras lideranças.

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