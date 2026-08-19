Fábio Rueda inaugura comitê de campanha nesta quarta em Rio Branco

A expectativa é reunir apoiadores durante o evento

Em Rio Branco, Fábio Rueda inaugura comitê | Foto: Ascom

O candidato a deputado federal Fábio Rueda realiza nesta quarta-feira (19) a inauguração de seu comitê de campanha em Rio Branco. O espaço será usado como ponto de encontro para apoiadores e para atividades durante o período eleitoral.

A abertura está marcada para as 17h, na Rua Pernambuco, número 709, no bairro Bosque, em frente ao American Chicken. O evento será aberto ao público.

Segundo Rueda, a inauguração faz parte da estratégia para aproximar a campanha dos moradores da capital. A expectativa é reunir apoiadores durante o evento, que também deve marcar o início de uma nova etapa da campanha.

“Quero estar cada vez mais perto das pessoas, ouvindo a população e levando adiante nossas propostas para o Acre”, afirmou o candidato.