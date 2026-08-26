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Flávio dispara e chega a 50,8% contra 26,6% de Lula no Acre, aponta Delta

Os números foram divulgados pela TV Gazeta durante o programa Gazeta Alerta

Por Matheus Mello, ContilNetAtualizado
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Flávio dispara e chega a 50,8% contra 26,6% de Lula no Acre, aponta Delta
A pesquisa foi realizada pela Delta entre os dias 20 e 24 de agosto/Foto: Reprodução

Pesquisa Delta divulgada nesta quarta-feira (26) mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro como principal força eleitoral entre os eleitores do Acre na disputa pela Presidência da República. Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 50,80% das intenções de voto, quase o dobro do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que registra 26,64%.

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Os números foram divulgados pela TV Gazeta durante o programa Gazeta Alerta, de maior audiência da emissora, e mostram uma vantagem de 24,16 pontos percentuais de Flávio sobre Lula no eleitorado acreano.

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O levantamento também apresenta outros nomes que aparecem na corrida presidencial, mas com percentuais inferiores aos dos dois líderes. A pesquisa foi realizada pela Delta entre os dias 20 e 24 de agosto e ouviu 1.006 eleitores em 18 municípios do Acre.

O cenário revela uma forte preferência do eleitorado acreano pelo nome do PL na disputa nacional. Flávio Bolsonaro ultrapassa a marca de 50% das intenções de voto, enquanto Lula aparece na segunda colocação.

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob os números AC-05387/2026 e BR-06994/2026. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Os dados divulgados pela TV Gazeta correspondem às intenções de voto para a Presidência da República entre os eleitores entrevistados no Acre. A pesquisa não representa, portanto, o cenário nacional da disputa.

Pesquisa

Foram entrevistadas 1.006 pessoas em 18 municípios acreanos, entre 20 e 24 de agosto. O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira (26), no Gazeta Alerta.

Flávio Bolsonaro (PL): 50,80%

Lula (PT): 26,64%

Os demais candidatos aparecem com percentuais menores no levantamento.

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