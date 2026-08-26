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Gladson recorre ao TRE para continuar na corrida pelo Senado

Defesa pede registro ao TRE do Acre

Por Redação ContilNetAtualizado
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Gladson recorre ao TRE para continuar na corrida pelo Senado
Gladson aguarda decisão sobre registro/Foto: Reprodução

O ex-governador Gladson Camelí (PP) apresentou ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), na noite desta terça-feira (25), sua defesa contra a ação que busca impedir sua candidatura ao Senado nas eleições de 2026. Os advogados pedem que a impugnação seja rejeitada e que o registro eleitoral seja autorizado.

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A ação foi apresentada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), que aponta uma condenação de Camelí pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) como causa de inelegibilidade. Para o órgão, a decisão colegiada enquadraria o ex-governador nas restrições previstas pela Lei da Ficha Limpa.

Camelí foi condenado pelo STJ, em maio deste ano, a 25 anos e nove meses de prisão por crimes ligados à administração pública, além de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A decisão também estabeleceu multa, pagamento de indenização ao Estado e perda do cargo de governador, que ele já havia deixado para concorrer ao Senado. A condenação ainda não transitou em julgado e pode ser contestada por meio de recursos.

Na manifestação enviada ao TRE-AC, a defesa sustenta que existem questões jurídicas que precisam ser examinadas antes de qualquer decisão sobre o registro. Os advogados afirmam que os argumentos apresentados na ação não seriam suficientes para retirar Camelí da disputa eleitoral.

A contestação também responde a uma notícia de inelegibilidade apresentada por Joaquim Pedro de Morais Filho. A defesa solicita que tanto essa manifestação quanto a impugnação do Ministério Público sejam rejeitadas pela Justiça Eleitoral.

A entrega da contestação não garante a permanência de Cameli na disputa. Caberá ao TRE-AC analisar os argumentos das partes e decidir se o registro será deferido ou negado. Eventual decisão ainda poderá ser questionada nas instâncias superiores da Justiça Eleitoral.

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