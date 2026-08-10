Jairo Cassiano e a política feita de amizade, lealdade e confiança

Quem conhece Cassiano, sabe que ele não costuma fazer movimentos sem pensar

airo tem uma característica que não se aprende em curso de política: ele sabe conversar. — Foto: Reprodução

Foi uma surpresa grande. Talvez uma das maiores desta pré-campanha eleitoral no Acre.

A desistência do ex-prefeito Jairo Cassiano de sua candidatura a deputado estadual pegou muita gente de surpresa, principalmente porque, nas listas e projeções feitas por analistas políticos, seu nome aparecia quase sempre entre aqueles que poderiam conquistar uma das vagas mais disputadas da Assembleia Legislativa do Acre.

E não era por acaso.

Jairo construiu, ao longo dos últimos anos, um trabalho silencioso, persistente e muito diferente daquele modelo de política que depende apenas de gabinete, fotografia e discurso.

Ele percorreu praticamente todos os municípios do Acre. Conversou com lideranças, visitou comunidades, ouviu prefeitos, vereadores e eleitores. Foi construindo pontes e, ao mesmo tempo, ajudando a plantar uma semente que hoje tem nome e sobrenome: Alan Rick.

Jairo foi um dos homens mais próximos de Alan Rick durante essa caminhada. Acompanhou o amigo em praticamente todos os momentos importantes dessa trajetória e se transformou em uma espécie de homem de confiança, daqueles que não precisam aparecer o tempo todo para serem importantes.

E Jairo tem uma característica que não se aprende em curso de política: ele sabe conversar.

Tem jeito manso, fala tranquila e uma habilidade impressionante para convencer sem parecer que está tentando convencer. É daqueles políticos que chegam devagar, conversam, escutam e, quando a pessoa percebe, já entendeu exatamente o que ele queria dizer.

Talvez seja justamente essa capacidade de construir relações que tenha feito de Cassiano uma figura tão importante na caminhada de Alan Rick.

Por isso, sua decisão de abrir mão de uma candidatura que vinha sendo construída havia anos merece ser observada com atenção.

Não se trata simplesmente de desistir de disputar uma vaga na Assembleia.

É abrir mão de um projeto pessoal para assumir outra missão.

E essa missão é ajudar Alan Rick em sua caminhada rumo ao Governo do Acre.

Na política, onde tantas vezes prevalecem interesses pessoais, acordos de ocasião e alianças que duram exatamente o tempo necessário para uma eleição, gestos como esse chamam atenção.

Pode-se concordar ou não com os projetos políticos de cada um. Pode-se fazer qualquer leitura sobre a disputa eleitoral. Mas é impossível ignorar o significado de alguém abrir mão de uma candidatura que poderia lhe render uma votação expressiva para se dedicar integralmente ao projeto de um amigo.

Isso diz muito sobre a relação entre os dois.

Diz sobre amizade.

Diz sobre confiança.

Diz sobre lealdade.

E diz, principalmente, sobre o tamanho da importância que Alan Rick tem na vida política de Jairo Cassiano.

Para Sena Madureira, entretanto, a decisão deixa um vazio.

O município poderia ter na Assembleia Legislativa um representante com conhecimento profundo da realidade do interior, com experiência administrativa e, sobretudo, com disposição para percorrer os caminhos do Acre em busca de soluções para os problemas do Estado.

Cassiano seria, sem dúvida, uma voz com um estilo diferente na Aleac.

Aquele estilo manso, habilidoso, capaz de entrar em um debate sem transformar adversário em inimigo. Uma característica que, convenhamos, anda cada vez mais rara na política.

Mas a vida tem seus próprios caminhos.

Há momentos em que os planos que fazemos para nós mesmos precisam ser colocados de lado para que outros projetos possam avançar.

E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com Jairo Cassiano.

Ele não está abandonando a política. Está apenas mudando o lugar de onde pretende continuar fazendo política.

Sai da disputa por uma cadeira e entra ainda mais profundamente na construção de um projeto maior.

E, quem conhece Cassiano, sabe que ele não costuma fazer movimentos sem pensar.

Talvez, daqui a algum tempo, a história mostre que essa desistência não foi o fim de um projeto, mas apenas uma mudança de rota.

Porque, na política como na vida, nem sempre aquilo que parece uma perda é realmente uma derrota.

Às vezes, é apenas Deus — aquele lá de cima, como dizemos, mudando o caminho que havíamos planejado.

Jairo Cassiano poderia estar preparando seu discurso de posse na Assembleia Legislativa.

Em vez disso, decidiu preparar os caminhos de Alan Rick.

E talvez seja justamente aí que esteja a grandeza, e também o mistério, de sua decisão.