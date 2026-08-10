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Latino é atração nacional confirmada no 28º Festival de Praia de Boca do Acre

Programação acontece entre os dias 22 de agosto e 6 de setembro

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Latino é atração nacional confirmada no 28º Festival de Praia de Boca do Acre
Programação acontece entre os dias 22 de agosto e 6 de setembro/Foto: reprodução

O 28º Festival de Praia contará com um show nacional do cantor Latino, marcado para o dia 23 de agosto. A atração promete movimentar o público com uma noite de música e diversão.

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Conhecido por sucessos que marcaram sua carreira, Latino será um dos destaques da programação do festival, que chega à 28ª edição.

A informação sobre a apresentação foi divulgada pelo portal Boca do Acre Notícias. Mais detalhes sobre a programação do evento devem ser divulgados nos próximos dias.

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A programação acontece entre os dias 22 de agosto e 6 de setembro, com shows de artistas nacionais.

Programação acontece entre os dias 22 de agosto e 6 de setembro/Foto: Boca do Acre Notícias

Conteúdo Original / Fonte: Boca do Acre Notícias
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