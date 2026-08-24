Jorge destacou a importância de ampliar a representação do Juruá e dos povos indígenas na Aleac

Liderança Ashaninka e ex-prefeito de Marechal Thaumaturgo reuniu apoiadores e lideranças no lançamento da candidatura em Cruzeiro do Sul/Foto: Ascom

Lideranças indígenas, comunitárias, políticas e apoiadores participaram, na noite desta segunda-feira, 24, em Cruzeiro do Sul, do lançamento da candidatura de Isaac Piyãko (PT) a deputado estadual. O ato contou com as presenças do candidato ao Senado Jorge Viana, do candidato ao Governo do Acre Thor Dantas, da suplente de Jorge, delegada Carla Brito, do vereador Antônio Cosmo e do candidato a deputado federal Márcio Alécio.

Duas vezes prefeito de Marechal Thaumaturgo e liderança do povo Ashaninka, Isaac construiu uma trajetória ligada à educação, à gestão pública, à saúde indígena, à defesa da floresta e das comunidades do Alto Juruá.

Jorge lembrou que Isaac começou a amadurecer a candidatura há quase dois anos, motivado pelo desejo de contribuir mais diretamente com o futuro do estado.

“Isaac me disse que não estava conformado com a situação que o Acre e as pessoas estavam vivendo e que queria ajudar. Quando ele começou a considerar essa candidatura, alegrou muito o meu coração. É uma liderança que traz na alma e no coração o amor pelo próximo, pela floresta e pelas comunidades”, afirmou.

Para Jorge, a eleição de Isaac representaria o fortalecimento político não apenas dos povos indígenas, mas também de Cruzeiro do Sul e de todo o Vale do Juruá.

“A Assembleia tem 24 deputados e deputadas. Precisamos ter um parlamentar com as características do Isaac, que represente os povos indígenas e também os não indígenas. O Juruá ganha uma voz com experiência, compromisso e uma história de trabalho”, destacou.

Jorge também reafirmou seu compromisso com a região. “Quero ser senador para trabalhar pelo Acre e ajudar Cruzeiro do Sul, o Juruá, os municípios e as comunidades. É para isso que estou nessa caminhada”, disse.Isaac destaca união e representatividade

Emocionado com a participação de apoiadores e lideranças indígenas, Isaac afirmou que sua candidatura pretende representar um projeto mais amplo de defesa das pessoas e das diferentes regiões do Acre.

“É um momento de muita alegria e emoção, por ver tantas pessoas nos apoiando e ter aqui o Jorge, o Thor, o Márcio e tantas lideranças indígenas e comunitárias. Para mim, é uma satisfação fazer parte desse projeto e poder defender não apenas os povos indígenas, mas todo o povo do Acre”, afirmou.

Isaac foi o primeiro professor indígena da Escola Indígena Samuel Piyãko, secretário municipal de Meio Ambiente de Marechal Thaumaturgo, presidente do Condisi, prefeito do município por dois mandatos, coordenador do Centro Yorenka Ātame e, mais recentemente, coordenador do DSEI Alto Rio Juruá.

Thor: “O Acre precisa de uma liderança indígena na Assembleia”

Thor Dantas destacou a mobilização encontrada durante as agendas no Juruá e defendeu a eleição de Isaac como parte de um projeto de renovação política aliado à experiência.

“O Acre precisa de uma liderança indígena na Assembleia. Não é possível um estado com uma população indígena tão importante não ter essa representação. Precisamos dar voz aos povos originários, ribeirinhos e da floresta. Isaac reúne experiência, capacidade e muita vontade de fazer coisas novas”, afirmou.

Segundo Thor, a passagem pelo Juruá também reforçou sua percepção sobre o desejo de mudança entre os acreanos. Ele destacou que seu plano de governo está estruturado em cinco grandes eixos — saúde, infraestrutura, desenvolvimento econômico, segurança e educação — e defendeu a retomada da capacidade de planejamento e execução de políticas públicas pelo Estado.

“A política precisa de renovação, mas também da experiência de quem já fez. Estamos construindo um pacto de gerações, juntando experiência, formação e gente nova com vontade de transformar. Isaac representa muito bem essa união”, concluiu Thor.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria