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Mailza e Alan se cumprimentam antes de sabatina na TV Rio Branco

O encontro ocorreu em meio à movimentação de apoiadores das diferentes candidaturas na área externa da emissora

Por Matheus MelloAtualizado
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Mailza e Alan se cumprimentam antes de sabatina na TV Rio Branco
Momento que candidatos se cumprimentam/Foto: ContilNet

A governadora e candidata ao governo do Acre, Mailza Assis (PP), e o senador Alan Rick (Republicanos) trocaram um cumprimento cordial na chegada à TV Rio Branco, nesta terça-feira (25), antes do início da sabatina com os candidatos ao governo.

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Mailza chegou à emissora quando Alan Rick já estava sentado no local reservado aos candidatos. Ao perceber a chegada da governadora, o senador se levantou para cumprimentá-la.

Confira: ContilNet transmite sabatina com candidatos ao Governo; assista aqui

O encontro ocorreu em meio à movimentação de apoiadores das diferentes candidaturas na área externa da emissora, que foi marcada por manifestações e provocações entre grupos políticos.

O cumprimento entre os dois candidatos ocorreu de forma rápida e cordial, antes do início da sabatina, que reúne os postulantes ao governo do Acre para apresentar propostas e responder a questionamentos.

Veja o vídeo:

 

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