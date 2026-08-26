Mailza participa de lançamentos de candidaturas do PP

Governadora e candidata à reeleição acompanhou atos de Nicolau Júnior, José Adriano e Manuel Moraes, destacando a força da aliança formada para as eleições deste ano

Mailza durante lançamento de campanha/Foto: Ascom

A candidata à reeleição para o governo do Acre, Mailza, prestigiou, nesta quarta-feira (26), lançamentos de candidaturas de filiados ao Partido Progressistas (PP), que integram a coligação “Avança Acre”. Mailza acompanhou os atos de Nicolau Júnior, Ze Adriano e Manuel Moraes, reforçando a importância da união entre os partidos que compõem a aliança.

“Vamos trabalhar para um Acre com mais dignidade e condições de trabalho. Quero agradecer a todos vocês por estarem nessa caminhada junto conosco, com o nossos queridos governador e candidato ao Senado Gladson, candidato ao Senado a Marcio Bittar. E aqui quero parabenizar o Nicolau Junior, Zé Adriano, a Menoel Moraes pelos eventos maravilhosos e pelo trabalha que já vêm desenvolvido no nosso estado”, disse Mailza.

A agenda começou com o lançamento da candidatura de Nicolau Júnior (PP) para deputado estadual, realizado no Maison Borges. O evento reuniu apoiadores, lideranças políticas e candidatos. Mailza destacou a importância da participação dos dois nomes no processo eleitoral e reforçou o compromisso do grupo com um projeto político voltado ao desenvolvimento do Acre.

Estavam presentes a candidata a deputada federal Socorro Neri (PP) e os candidatos ao Senado Gladson Cameli (PP) e Márcio Bittar (PL) no evento de Nicolau, Gladson Cameli e Márcio Bittar no de José Adriano e Gladson Cameli, Márcio Bittar e a candidata a deputado federal Ney Amorim no de Mamoel Moraes.

O deputado Nicolau Junior falou que está disposto a continuar a trabalhar pelo Acre, pela população e por todos que estão juntos para fazer um Acre melhor. “Queremos um Acre mais desenvolvido e com uma qualidade de vida melhor para todos. Vou dar continuidade a um trabalho que já estamos fazendo, pois queremos que nosso estado avance”, falou.

Na sequência, a candidata participou do lançamento da candidatura de Zé Adriano para deputado federal, também pelo Progressistas. Durante o encontro, ressaltou a importância da presença de candidatos alinhados ao projeto da coligação e da construção de uma campanha próxima da população.

O candidato Zé Adriano enfatizou o trabalho que vai fazer pelo estado com foco na população. “Estamos aqui na baixada por isso, queremos priorizar a população que mais precisa, queremos estar perto de onde estão as pessoas, as suas necessidades para podermos avançar”, falou.

Encerrando a agenda, Mailza esteve no lançamento da candidatura de Manuel Moraes a deputado estadual, onde voltou a defender a união do grupo e a participação dos candidatos na construção de propostas para diferentes regiões e setores do Estado.

“É uma alegria muito grande poder reunir nossa militância, nossas lideranças e todos que acreditam no nosso trabalho. Quero continuar representando o povo do Acre na Assembleia Legislativa, trabalhando com responsabilidade e compromisso para ajudar nosso estado a avançar. Essa caminhada ganha ainda mais força ao lado da Mailza, Gladson, Márcio Bittar e todos os candidatos que fazem parte desse projeto. Vamos juntos, com união e disposição para continuar trabalhando pelo Acre”, disse Manoel Moraes.

Os candidatos fazem parte da coligação “Avança Acre”, formada pela União – Federação Progressista, MDB, PL, PDT e Democratas, que reúne diferentes forças políticas em torno da disputa eleitoral deste ano.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom