Marina Silva empata na liderança na disputa por vaga ao Senado em SP

A pesquisa ainda aponta que 9,3% dos entrevistados não escolheriam nenhum dos nomes

Em 2026, os eleitores de São Paulo poderão escolher dois candidatos ao Senado | Foto: Reprodução

A corrida por duas vagas no Senado por São Paulo aparece bastante equilibrada em uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (19) pelo Paraná Pesquisas, que mostra Simone Tebet (MDB), Marina Silva (Rede) e Guilherme Derrite (PP) próximos na preferência dos eleitores.

Simone Tebet surge com 31,1% das intenções de voto. Logo depois estão Marina Silva, com 30,1%, e Guilherme Derrite, com 28,2%. Como a margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, os três estão tecnicamente empatados.

Na sequência, aparecem Ricardo Salles (Novo), com 19,7%, e André do Prado (PL), que soma 16,8%. Soninha Francine (PSDB) tem 5,8% das intenções.

Outros nomes tiveram percentuais menores: Geraldo Ruffino (Podemos) registrou 2,8%; Maíra de Souza (UP), 1,6%; Márcio Alves (UP), 1,4%; Dra. Eliana Ferreira (PSTU), 1,2%; Petter Maahs (PCB), 1,2%; Ednelson Cesaretti (PCO), 1,1%; e Weller Gonçalves (PSTU), também 1,1%.

A pesquisa ainda aponta que 9,3% dos entrevistados não escolheriam nenhum dos nomes, votariam em branco ou nulo. Outros 6,3% não souberam ou preferiram não responder.

Dois votos para o Senado

Em 2026, os eleitores de São Paulo poderão escolher dois candidatos ao Senado. Por isso, os percentuais apresentados na pesquisa ultrapassam 100% quando somados, já que cada entrevistado teve a possibilidade de indicar até dois nomes.

O cenário muda quando a pergunta é feita de forma espontânea, ou seja, sem mostrar uma lista de candidatos. Nesse formato, a maioria dos entrevistados, 77,4%, não soube ou não quis indicar um nome.

Entre os que responderam, Simone Tebet aparece com 6,8%, seguida por Guilherme Derrite, com 5,8%, e Marina Silva, com 5,1%. Ricardo Salles tem 3,7%, André do Prado aparece com 1,7% e Soninha Francine registra 1,5%.

Como a pesquisa foi feita

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.680 eleitores em 80 municípios do estado de São Paulo entre os dias 16 e 18 de agosto. O levantamento tem margem de erro de 2,4 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-08913/2026.