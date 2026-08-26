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Nicolau Júnior dá pontapé inicial na campanha em evento nesta quarta

Nicolau está no terceiro mandato como deputado estadual

Por Suene Almeida, ContilNetAtualizado
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Nicolau Júnior dá pontapé inicial na campanha em evento nesta quarta
Nicolau Júnior dá pontapé inicial na campanha | Foto: Ascom

O deputado estadual Nicolau Júnior (PP) realiza nesta quarta-feira (26) o lançamento oficial da campanha que busca garantir sua permanência na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). O encontro acontece às 17h, na Maison Borges, localizada no Distrito Industrial de Rio Branco.

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A agenda eleitoral deve contar com a presença da governadora Mailza Assis, que também disputa a reeleição. A expectativa é de participação de apoiadores, lideranças políticas e convidados durante o evento.

Nicolau está no terceiro mandato como deputado estadual e tenta ampliar sua permanência no Legislativo acreano.

Paralelamente à carreira parlamentar, o deputado também ocupa a presidência da Aleac no período de 2025 a 2026. Ele já havia comandado a Casa anteriormente e retornou à função no atual biênio.

O evento desta quarta-feira deve marcar o início da mobilização de Nicolau para a disputa eleitoral e apresentar aos apoiadores as próximas etapas da campanha.

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