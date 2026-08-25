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Socorro Neri é única parlamentar da bancada federal do Acre premiada no Congresso em Foco 2026

Eleita Melhor Deputada Federal do Acre pelo voto popular, parlamentar chega ao terceiro ano consecutivo de reconhecimentos na premiação

Por Redação ContilNet
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Socorro Neri é única parlamentar da bancada federal do Acre premiada no Congresso em Foco 2026

A deputada federal Socorro Neri foi eleita, nesta terça-feira (25), Melhor Deputada Federal do Acre, pelo voto popular, no Prêmio Congresso em Foco 2026. Com o resultado, Socorro foi a única integrante da bancada federal acreana, entre deputados e senadores, premiada em uma das categorias desta edição.

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O reconhecimento integra a categoria que elege, por votação popular, o deputado ou deputada de maior destaque em cada unidade da Federação. A premiação foi entregue durante a 19ª edição do Congresso em Foco, no Teatro Nacional Claudio Santoro, em Brasília.

O resultado amplia uma sequência iniciada em 2024. Naquele ano, ainda no segundo ano de seu primeiro mandato, Socorro foi escolhida pelo júri especializado entre os dez melhores deputados federais do Brasil. Em 2025, venceu pelo voto popular como Melhor Deputada Federal do Acre. Agora, em 2026, repete a escolha dos eleitores e chega ao terceiro ano consecutivo de reconhecimento.

“Receber esse reconhecimento pelo terceiro ano seguido aumenta a minha responsabilidade. O Acre tem uma população pequena diante do tamanho do Brasil, mas precisa ter voz nas grandes decisões do país. É pelo Acre que estou em Brasília. Cada votação, cada relatório, cada recurso conquistado e cada posição que assumimos precisa responder a essa responsabilidade”, afirmou Socorro.

No primeiro mandato na Câmara dos Deputados, Socorro tem concentrado sua atuação principalmente nas áreas de educação e direitos das mulheres, além de integrar comissões relacionadas ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Em 2026, também apresentou propostas voltadas à expansão da Universidade Federal do Acre (Ufac), à implantação do Hospital Universitário e à valorização dos profissionais da educação.

“Política precisa produzir resultado na vida das pessoas. É isso que orienta o nosso mandato. O prêmio é uma alegria, mas o que realmente importa é transformar esse trabalho em mais oportunidades, serviços públicos melhores e respeito ao Acre nas decisões nacionais. Esse reconhecimento também pertence a quem acompanha e constrói esse mandato conosco”, declarou.

O Prêmio Congresso em Foco utiliza três formas de avaliação: votação popular, análise de jornalistas especializados e júri técnico. Em 2026, foram reconhecidos deputados e senadores em categorias nacionais, estaduais, regionais e temáticas. Entre os integrantes da bancada federal do Acre, Socorro foi a única premiada na 19ª edição.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria
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