“Vamos seguir nas ruas e perto das pessoas”, afirma Alan durante caminhada

Durante a agenda, o candidato reafirmou que sua campanha continuará sendo feita nas ruas | Foto: Ascom

O candidato ao Governo do Acre Alan Rick (Republicanos) percorreu, nesta terça-feira, 25, a região comercial do Calafate, em Rio Branco. A caminhada começou na Só Frutas, percorreu a área comercial da Estrada do Calafate e seguiu até o início da Travessa Beija-Flor. A via, que faz a ligação da região com o bairro Ipê, foi viabilizada com recursos destinados por Alan Rick durante seu mandato no Senado.

Alan esteve acompanhado do candidato a vice-governador Rico Leite (Republicanos), de Mara Rocha (Republicanos), de candidatos aos cargos proporcionais da Coligação Trabalho da Esperança, apoiadores e militantes.

Durante a agenda, o candidato reafirmou que sua campanha continuará sendo feita nas ruas, com diálogo e contato direto com a população. Ao comentar a divulgação de pesquisas eleitorais, Alan questionou levantamentos ligados a pessoas que ocupam cargos no governo.

“Não adianta tentarem manipular a opinião pública com pesquisas feitas por quem ocupa cargo de confiança no governo. Vamos seguir nas ruas e perto das pessoas, ouvindo, dialogando e olhando no olho. É assim que a gente constrói um governo participativo e próximo da comunidade”, declarou.

Entre as principais reivindicações apresentadas pelos comerciantes está o reforço da segurança. Eles relataram a necessidade de maior presença policial para garantir tranquilidade a quem trabalha, aos clientes e às famílias que vivem na região.

“Segurança é uma medida urgente. Quem abre seu comércio todos os dias, gera emprego e sustenta a família precisa ter tranquilidade para trabalhar. O governo tem que estar presente”, afirmou Alan.

O comerciante Marcelo disse acreditar que a eleição representa uma oportunidade de mudança na condução do Estado.

“Eu acho que este é o momento de a gente fazer a mudança. Não está dando certo com o governo que está aí, então vamos trocar. É mudança e esperança”, declarou.

Alan também defendeu medidas de apoio aos pequenos empreendedores, com redução da burocracia, responsabilidade fiscal e melhor aplicação dos recursos públicos.

“O pequeno empreendedor trabalha, gera emprego e movimenta a nossa economia. O governo precisa facilitar a vida de quem produz, e não criar mais dificuldades. Não vamos aumentar impostos. Vamos gastar bem o dinheiro público, porque, quando existe responsabilidade, dá para fazer muito mais pela população”, disse.

Ao criticar a atual gestão estadual, o candidato afirmou que é possível melhorar os serviços públicos, apoiar quem produz e ampliar a segurança sem aumentar a carga tributária.

“O Acre vive hoje um desgoverno. Falta eficiência para fazer até o básico funcionar. Quando o dinheiro público é bem gasto, dá para apoiar quem empreende, reforçar a segurança e entregar muito mais para a população”, concluiu.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria