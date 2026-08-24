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“Vamos ver na urna”, diz Alan sobre pesquisa que coloca Mailza na liderança

Senado diz respeitar os levantamentos, mas afirma que resultado das urnas será a principal medida da preferência do eleitorado

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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“Vamos ver na urna”, diz Alan sobre pesquisa que coloca Mailza na liderança
Alan e Mailza lideram disputa ao Governo/Foto: Reprodução

O candidato ao Governo do Acre, Alan Rick, inaugurou nesta segunda-feira (24) seu comitê de campanha, localizado no Centro de Rio Branco. O evento reuniu apoiadores, candidatos e lideranças políticas que integram sua base.

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Durante a inauguração, Alan Rick conversou com o ContilNet e comentou o resultado da pesquisa Data Control divulgada nesta segunda. O levantamento colocou a atual governadora e candidata à reeleição, Mailza Assis, à frente dos demais nomes na disputa pelo Palácio Rio Branco.

ENTENDA: Mailza comemora liderança em pesquisa para governo: “Gratidão enorme”

Questionado sobre os números, Alan afirmou respeitar os levantamentos eleitorais, mas ressaltou que pesquisas podem adotar metodologias diferentes.

O candidato também disse considerar o resultado das urnas como decisivo para medir a preferência do eleitorado.

“Respeito todas as pesquisas. Algumas têm metodologias diferentes. Vamos ver na urna. Eu sempre liderei até aqui. É um pouco estranho o modelo de pesquisa de pessoas ligadas ao governo, mas não tem problema. Vamos de frente. Eu acho que a maior pesquisa é essa: ao lado do povo na rua, e a gente vai ver o resultado na urna”, declarou ao ContilNet.

A abertura do comitê marcou mais uma etapa da campanha de Alan Rick na capital acreana. O ato reuniu milhares de apoiadores, além de figuras políticas e candidatos que fazem parte da aliança eleitoral em torno de sua candidatura.

Alan Rick concorre ao Governo do Acre nas Eleições Gerais de 2026. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro.

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