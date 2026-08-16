Filha de Cindy Crawford diz atrair entidades e lembra exorcismo que sofreu quando criança

A atriz e modelo norte-americana Kaia Gerber, de 24 anos, afirmou ter sido submetida a um ritual de exorcismo durante a infância após familiares acreditarem que ela estaria possuída. A declaração foi dada durante participação no programa de televisão Mitch Churi Chat Show.
Segundo o relato da artista, o episódio contou com a utilização de um didgeridoo — instrumento de sopro tradicional das populações aborígenes da Austrália —, que foi posicionado sobre o seu corpo ao longo do procedimento.
Kaia, que é filha da ex-modelo Cindy Crawford, declarou ainda durante a entrevista que acredita ter capacidade de atrair presenças espirituais de maneira involuntária.
A atriz mencionou também a reação da mãe quando foi contratada para integrar o elenco da décima temporada da série de suspense e terror American Horror Story.
De acordo com Kaia, Cindy Crawford demonstrou preocupação com a temática da produção e chegou a entregar um frasco de água benta para que a filha carregasse consigo durante as gravações nos estúdios.