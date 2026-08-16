Filha de Cindy Crawford diz atrair entidades e lembra exorcismo que sofreu quando criança

Atriz de 24 anos relatou em programa de TV ter passado por ritual com instrumento aborígene

Artista afirmou que Cindy Crawford lhe entregou água benta ao atuar em American Horror Story/ Foto: Reprodução

A atriz e modelo norte-americana Kaia Gerber, de 24 anos, afirmou ter sido submetida a um ritual de exorcismo durante a infância após familiares acreditarem que ela estaria possuída. A declaração foi dada durante participação no programa de televisão Mitch Churi Chat Show.

Segundo o relato da artista, o episódio contou com a utilização de um didgeridoo — instrumento de sopro tradicional das populações aborígenes da Austrália —, que foi posicionado sobre o seu corpo ao longo do procedimento.

Kaia, que é filha da ex-modelo Cindy Crawford, declarou ainda durante a entrevista que acredita ter capacidade de atrair presenças espirituais de maneira involuntária.

A atriz mencionou também a reação da mãe quando foi contratada para integrar o elenco da décima temporada da série de suspense e terror American Horror Story.

De acordo com Kaia, Cindy Crawford demonstrou preocupação com a temática da produção e chegou a entregar um frasco de água benta para que a filha carregasse consigo durante as gravações nos estúdios.