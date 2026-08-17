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Quem era Padre César Moreira, da TV Aparecida, que morreu aos 81 anos

Sacerdote redentorista dedicou 55 anos ao sacerdócio e esteve à frente da criação da TV Aparecida.

Por Redação ContilNet
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Quem era Padre César Moreira, da TV Aparecida, que morreu aos 81 anos
Reprodução/Instagram @tvaparecida

Jornalista, escritor e sacerdote dedicou mais de cinco décadas ao sacerdócio e liderou a expansão dos meios de comunicação católicos no país.

O Padre César Moreira, missionário redentorista e um dos principais idealizadores da TV Aparecida, faleceu na noite do último sábado (15/8), aos 81 anos. Natural de Cachoeira Paulista (SP), Antônio César Moreira Miguel somou 61 anos de vida religiosa e 55 anos de sacerdócio, destacando-se como um dos pioneiros no uso do rádio e da televisão para a evangelização no Brasil.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a causa do falecimento não foi informada oficialmente.

“Padre César esteve à frente da direção da Rádio Aparecida e presidiu instituições como a Rede Católica de Rádio. Em 2005, assumiu a liderança da TV Aparecida desde a sua inauguração”, destacou a repórter Camilla Germano em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Atuação no rádio, fundação da TV Aparecida e nota da rede

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, o sacerdote deixou marcas profundas na história da imprensa católica brasileira:

  • Carreira no Rádio: Formado em jornalismo, atuou como diretor da Rádio Aparecida entre 1981 e 1990 e reassumiu o cargo em 1997. Teve passagens por veículos como Rádio Globo, Excelsior (atual CBN), Record, Capital, América e Difusora de Goiânia.

  • Pioneirismo Televisivo: Participou ativamente da estruturação dos estúdios e da concessão do canal 59 em UHF, liderando a inauguração da TV Aparecida em 8 de setembro de 2005.

  • Homenagem Oficial: A Rede Aparecida de Comunicação destacou em nota o “legado inestimável para a Igreja e para a formação de comunicadores católicos no país”.

  • Despedida no Santuário: O velório e a Missa de Corpo Presente foram realizados neste domingo (16/8), no Santuário Nacional de Aparecida.

Quem foi o Padre César Moreira?

Foi um padre missionário redentorista, jornalista e escritor brasileiro, reconhecido por fundar e ser o primeiro diretor da TV Aparecida, além de dirigir a Rádio Aparecida por diversos anos.

Onde ocorreu a despedida e velório do Padre César Moreira?

As cerimônias do velório e a Missa de Corpo Presente ocorreram no domingo (16/8), no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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