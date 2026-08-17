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Atriz de Pânico e Nashville, Hayden Panettiere morre aos 36 anos

Norte-americana iniciou a carreira na infância e completaria 37 anos nesta semana

Por Redação ContilNet
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Atriz de Pânico e Nashville, Hayden Panettiere morre aos 36 anos
Artista ficou conhecida mundialmente por atuar em produções como "Heroes", "Nashville" e "Pânico"/ Foto: Reprodução

A atriz norte-americana Hayden Panettiere morreu neste domingo (16), aos 36 anos, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por um representante da artista à imprensa americana por meio de um comunicado assinado por seu pai, Alan Panettiere. A causa do óbito não foi divulgada.

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Nascida em Nova York em 21 de agosto de 1989, a atriz completaria 37 anos na próxima sexta-feira. Hayden iniciou a trajetória artística ainda bebê, participando de comerciais de televisão, e consolidou uma carreira de mais de três décadas em séries, produções cinematográficas e dublagens.

A artista deixa uma filha, Kaya Evdokia Klitschko, de 11 anos, fruto do relacionamento com o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko. Em 2023, a família da atriz havia enfrentado a perda do irmão mais novo de Hayden, o também ator Jansen Panettiere, falecido aos 28 anos devido a complicações cardíacas.

Na infância e adolescência, Hayden emprestou a voz à personagem Dot na animação Vida de Inseto (1998), da Pixar, e atuou ao lado de Denzel Washington no drama esportivo Duelo de Titãs (2000).

A projeção internacional ocorreu em 2006, aos 17 anos, quando assumiu o papel da líder de torcida Claire Bennet na série de ficção científica Heroes. A personagem, dotada de capacidade de regeneração física, tornou-se um dos símbolos da produção ao longo de quatro temporadas.

Anos mais tarde, integrou o elenco do drama musical Nashville, no qual interpretou a cantora country Juliette Barnes. O desempenho na série rendeu à atriz duas indicações ao Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante em televisão, nos anos de 2013 e 2014.

No cinema, destacou-se entre fãs do gênero de terror ao interpretar Kirby Reed no longa-metragem Pânico 4 (2011), papel que voltou a desempenhar em Pânico VI (2023). Seu trabalho mais recente na atuação foi o longa-metragem Sleepwalker, thriller psicológico lançado nos Estados Unidos em janeiro de 2026, no qual viveu uma mãe que enfrenta o luto e episódios de sonambulismo.

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