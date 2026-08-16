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Após expor crise financeira, Fiuk vende carro por R$ 51 mil no Pix

Cantor afirmou que fará pessoalmente a entrega do veículo ao comprador

Por Dry Alves, ContilNetAtualizado
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Após expor crise financeira, Fiuk vende carro por R$ 51 mil no Pix
Fiuk vende Mercedes após expor crise/Foto: Reprodução

Fiuk anunciou neste domingo (16) que vendeu por R$ 51 mil uma Mercedes-Benz C280 Sport, ano 1995, após oferecer o veículo nas redes sociais. A negociação ocorreu depois de o cantor falar publicamente sobre a crise financeira que enfrenta.

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Na publicação, o artista apresentou o automóvel como uma “oferta-relâmpago” e informou que aceitaria o pagamento integral por Pix. Segundo o anúncio, o carro tem 140 mil quilômetros rodados e apresenta pequenos retoques na pintura.

“Sempre amei carro antigo, sempre amei esse carro, mas agora estou em outra fase. Vou vender”, declarou Fiuk ao divulgar a oferta.

Pouco tempo depois, o cantor retornou às redes sociais para informar que a Mercedes havia sido vendida. Ele também afirmou que pretende entregar pessoalmente o veículo ao novo proprietário.

A identidade do comprador e o local onde ocorrerá a entrega não foram revelados. Até o momento, Fiuk também não mostrou a conclusão da negociação nem o encontro com a pessoa que adquiriu o automóvel.

O desfecho despertou a curiosidade dos seguidores, que agora aguardam novos detalhes sobre a entrega e a reação do comprador ao receber o carro diretamente das mãos do artista.

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