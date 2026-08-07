08/08/2026
ContilNet Notícias Logo
08/08/2026
ContilPop
Britney Spears faz desabafo sobre música e possível volta: “Nunca fui eu”
Helena fica de fora de Arraial de Bruna Biancardi e Neymar
“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality
Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos
Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada
Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos
Zé Felipe manda recado para Ana Castela em show e web reage
Gabriel Barbosa em filme da Netflix: saiba quem é o ator
Saiba quem é Myra Ruiz, atriz pedida em casamento no palco de Wicked
Inês Brasil pôs imóvel à venda antes de zerar bens no TSE

Filha de Xande de Pilares é mordida na escola e mãe desabafa

Thay Pereira, esposa de Xande de Pilares, relatou que a filha Estrela levou uma mordida no dedo na escola.

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Filha de Xande de Pilares é mordida na escola e mãe desabafa
Reprodução/Instagram @mikimbeth

Thay Pereira contou nas redes sociais que a pequena Estrela foi mordida no dedo por uma colega no parquinho durante o período de adaptação escolar.

A nutricionista Thay Pereira, esposa do cantor Xande de Pilares e conhecida na internet como Mikimbeth, usou as redes sociais para desabafar sobre um incidente com a filha do casal, Estrela, de 2 anos. Durante a fase de adaptação à rotina escolar, a menina foi mordida no dedo por uma colega de turma na quarta-feira (6/8).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, Thay notou uma mudança repentina no comportamento da filha ao buscá-la no fim do horário letivo.

“Ela falou que uma das colegas estava brincando com ela no parquinho e mordeu o dedinho dela. Perguntei: ‘E aí, minha filha, você chorou? Falou com a professora?’. E ela respondeu: ‘Falei, mamãe, ela falou só se eu queria beber aguinha'”, relatou Thay Pereira em trecho destacado por Letícia Perdigão no METRÓPOLES.

Reflexão sobre comportamento infantil e postura familiar

Conforme detalhado pela apuração de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, Thay fez questão de ressaltar que não culpa a criança envolvida no ocorrido, mas fez um alerta sobre a educação e os exemplos dados em casa:

  • Comportamento da Criança: A nutricionista destacou que as crianças reproduzem aquilo que vivenciam em seu ambiente familiar e ao lidar com frustrações.

  • Diálogo em Casa: Thay reforçou que preza pelo afeto e pelo respeito no lar e que não ensina a filha a reagir com agressividade.

  • Arquivo do Caso: A mãe explicou que preferiu orientar a filha e refletir sobre a situação, sem alimentar conflitos com a outra família.

O que aconteceu com a filha de Xande de Pilares na escola?

Estrela, de 2 anos, levou uma mordida no dedo dada por uma colega durante o momento do parquinho na escola.

Qual foi a reação da esposa de Xande de Pilares sobre o ocorrido?

Thay Pereira (Mikimbeth) desabafou nas redes, esclareceu que não responsabiliza a criança e aproveitou para refletir sobre como o ambiente familiar influência o comportamento infantil.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.