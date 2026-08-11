Cantor aceita convite de Luciano Huck para disputar nova temporada do quadro na Globo.

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Um ano após deixar a atração da TV Globo devido a uma perfuração no pulmão, o cantor concretiza convite de Luciano Huck para disputar a competição no Domingão.

O cantor MC Livinho está de volta ao elenco do Dança dos Famosos. Um ano após precisar interromper sua participação no quadro do Domingão com Huck devido a um grave acidente de trânsito, o artista aceitou o convite formal feito por Luciano Huck e estará de volta à pista da atração da TV Globo, cuja nova edição tem estreia marcada para o próximo domingo (16/8).

De acordo com as informações apuradas em exclusivo pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a confirmação atende ao desejo do próprio músico, que precisou desistir da disputa no ano passado ao sentir dores intensas durante os ensaios.

“Na ocasião, o artista tentou participar das gravações, mas sentiu falta de ar e precisou deixar a competição. O cantor chegou a declarar que, se estivesse 100%, com certeza ganharia o quadro”, destacou a repórter Fábia Oliveira no METRÓPOLES.

Retrospectiva do acidente e protocolo de recuperação

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, a recuperação do funkeiro exigiu cuidados médicos intensivos:

Tratamento de Urgência: No meio de 2025, o cantor sofreu um acidente de moto em São Paulo e deu entrada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com perfuração pulmonar, hematomas e hemorragia interna.

Susto na Saúde: Médicos ressaltaram a gravidade do quadro clínico na época, indicando o risco de morte devido aos traumas causados pelo impacto.

Tratamento a Laser: Para fechar a fissura pulmonar, o artista passou por fisioterapia respiratória contínua e sessões de aplicação de laser externo na região do tórax.

Retorno à Dança: Liberado pela equipe médica e acompanhado por exames periódicos, o funkeiro retorna ao palco para dar continuidade ao projeto na televisão.

Por que MC Livinho teve que deixar o Dança dos Famosos anteriormente?

O cantor precisou deixar o quadro do Domingão com Huck após sofrer um acidente de moto em São Paulo que causou traumas e uma perfuração no pulmão.

Quando estreia a nova temporada do Dança dos Famosos com MC Livinho?

O quadro de dança do programa comandado por Luciano Huck tem estreia agendada para o próximo domingo, dia 16 de agosto.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet