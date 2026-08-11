Tatá Werneck faz 43 anos, ganha homenagem e planeja novo filho

Rafa Vitti homenageou a esposa no aniversário de 43 anos e a humorista respondeu falando em ter um "mini Rafa"

Instagram/Reprodução

Ator relembrou o início do relacionamento de quase dez anos com humor; em resposta carinhosa, atriz falou sobre a intenção de ter um “mini Rafa”.

A atriz e humorista Tatá Werneck completou 43 anos nesta terça-feira (11/8) e recebeu uma homenagem especial do marido, o ator Rafa Vitti. Em publicação bem-humorada nas redes sociais, o artista resgatou memórias do início do namoro do casal, que completa dez anos de união em janeiro.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a publicação chamou a atenção dos seguidores pela mistura de romance e piadas internas do casal.

“Desejo muitas borboletas azuis e momentos de lazer onde você possa desfrutar de tudo que conquistou. Te amo, meu amor, feliz aniversário!”, declarou Rafa Vitti, segundo destacado pela colunista Fábia Oliveira no METRÓPOLES.

Planos para aumentar a família e declaração da humorista

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, a resposta de Tatá Werneck à homenagem trouxe novidades sobre os planos do casal:

Desejo de Novo Filho: Ao agradecer a declaração, a apresentadora revelou a vontade de ter mais um bebê ao escrever: “Obrigada, meu amor! Desejo férias ao seu lado, fazer nada ao seu lado. Tudo com nossa filha, juntos. E, quem sabe, um mini Rafa” .

História do Casal: Em seu texto, Rafa brincou sobre o início das investidas na internet, relembrando o momento em que se conheceram e construíram a trajetória juntos.

Elogios e Humor: O ator definiu a personalidade da esposa com carinho, ressaltando a generosidade e a força da artista, brincando que ela é “tão sútil quanto uma batida de trem” .

Repercussão dos Fãs: A publicação acumulou milhares de curtidas e comentários de admiradores torcendo pela ampliação da família.

Quantos anos Tatá Werneck completou nesta terça-feira (11/8)?

A humorista e apresentadora Tatá Werneck completou 43 anos de idade.

O que Tatá Werneck falou sobre ter mais filhos com Rafa Vitti?

Ao responder à declaração do marido no Instagram, Tatá agradeceu o carinho e sugeriu o desejo de ter mais um filho ao mencionar um “mini Rafa”.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet