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‘De Pernas pro Ar 2’ muda de classificação após nova avaliação

Filme passa da faixa de 12 para 14 anos

Por Dry Alves, ContilNet
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‘De Pernas pro Ar 2’ muda de classificação após nova avaliação
Conteúdo sexual motivou a alteração/Foto: Reprodução

O filme brasileiro “De Pernas pro Ar 2” deixou de ser recomendado para menores de 12 anos e passou a receber classificação indicativa de 14 anos após uma nova avaliação do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

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A revisão identificou referências frequentes a prazer sexual e orgasmo, além de cenas de masturbação, nudez, erotização e exposição de brinquedos sexuais. Segundo a análise, esses elementos não aparecem apenas de forma isolada, mas fazem parte da estrutura da narrativa.

O documento também menciona agressão verbal, assédio sexual, consumo de bebidas alcoólicas, uso irregular de medicamentos e referência a drogas ilícitas. Embora o contexto cômico diminua o impacto de algumas cenas, a frequência do conteúdo sexual foi considerada determinante.

Quando transmitido pela televisão aberta, o filme tem exibição recomendada a partir das 21h. Plataformas e emissoras terão de apresentar a nova classificação e os respectivos descritores de conteúdo.

A revisão foi publicada na edição de segunda-feira (10) do Diário Oficial da União.

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