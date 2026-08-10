Elfo ligado a Harry Potter, Dobby, da franquia "Harry Potter"/Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures

Uma linha de transmissão de energia multimilionária entre o Reino Unido e a Irlanda foi desviada depois que fãs consternados de “Harry Potter” apontaram que o trajeto planejado passaria por um memorial na praia dedicado a um personagem querido da série: Dobby, o elfo doméstico.

Elfo ligado a Harry Potter, Dobby, da franquia “Harry Potter”/Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures

O interconector Greenlink, orçado em 430 milhões de libras (cerca de R$ 2,9 bilhões), liga a rede de transmissão de energia da National Grid do Reino Unido à Irlanda por meio de um cabo de 201 quilômetros instalado entre o condado de Wexford, na costa sudeste da Irlanda, e Freshwater West, uma praia no sudoeste do País de Gales, onde a morte de Dobby foi filmada para a franquia.

Originalmente, o cabo submarino — cujo objetivo é compartilhar o excedente de energia renovável, aumentar a segurança e dobrar a capacidade de transferência de eletricidade entre as duas nações — teria perturbado o túmulo simbólico onde os fãs da trama deixam homenagens manuscritas à criatura mágica em seixos.

Fãs de Harry Potter fazem inúmeras ligações

Após uma entrevista da BBC News sobre a operação ter preocupado os fãs, uma enxurrada de ligações de pessoas aflitas levou Simon Ludlam, CEO da empresa gestora do projeto, Etchea Energy, a repensar o trajeto do cabo. A informação foi revelada pelo dirigente no podcast Energy Revolution na semana passada.

“Recebemos centenas de ligações; quero dizer, centenas de ligações”, disse ele. Ludlam admitiu que, a princípio, o alvoroço o deixou perplexo. Um colega lhe disse que “aparentemente, vamos atravessar o túmulo de Dobby”.

Isso não significava nada para Simon, que se viu dizendo: “Dobby, quem é Dobby? Eu não conheço Dobby?”. Mesmo depois da explicação do colega, o CEO continuou confuso. Ele contou no programa: “Eu disse: ‘Ele é um personagem fictício em um livro fictício, tudo é fictício, do que você está falando?'”

Foi somente quando seu colega disse: “Não, é muito, muito sério”, que Ludlam compreendeu a situação. Sua equipe então começou a trabalhar para redirecionar o cabo, evitando completamente o sepultório de Dobby.

“Muita gente ficou muito feliz com isso, e o projeto agora está em andamento e o Dobby está feliz”, brincou ele.

Túmulo de Dobby estimula o turismo da região

Jack Nicholas é um dos que se sentiram aliviados por Ludlam ter levado o assunto a sério. Natural de Pembrokeshire, o condado galês onde se encontra o memorial do personagem, Nicholas, de 20 anos, tem como missão destacar tudo o que a região tem para oferecer por meio de vídeos publicados online.

“O túmulo de Dobby atrai turistas do mundo todo para uma das praias mais impressionantes de Pembrokeshire”, disse Nicholas à CNN. “O memorial tem pedras de lugares como Itália, Austrália e África do Sul, mostrando o quão longe as pessoas viajam para ver o túmulo de Dobby.”

“O turismo é uma das indústrias mais importantes em Pembrokeshire, e todos os visitantes contribuirão para os negócios locais”, acrescentou.

O turismo na cidade colabora com cerca de 604 milhões de libras (aproximadamente R$ 4,1 bilhões) para a economia local, com mais de 6 milhões de visitantes que sustentam 23% de todos os empregos locais, de acordo com o Conselho do Condado de Pembrokeshire.

Sophie Pearce é uma blogueira de viagens galesa que visitou o Egito, a Índia e a Nova Zelândia em busca de destinos mágicos, históricos e literários. Durante a pandemia, no entanto, ela descobriu que não precisava viajar muito longe para encontrar um toque de fantasia.

“Freshwater West é uma praia mágica e isolada”, disse Pearce à CNN. “Há todos os tipos de pedras pintadas com mensagens carinhosas deixadas para Dobby. Voltei muitas vezes desde a minha primeira visita, e ela nunca deixa de me encantar”, acrescentou.

“O túmulo de Dobby é um lugar agridoce para os fãs de ‘Harry Potter’, pois foi onde ele passou seus últimos momentos heroicos entre amigos”, explicou Sophie, cujo blog se chama Third Eye Traveller. “Seria uma pena destruí-lo”, acrescentou.

Mas a mudança de posição não está isenta de problemas, disse Ludlam, já que o cabo agora passa “muito perto” de vestígios da Idade do Bronze. A CNN entrou em contato com a Greenlink Ireland e a Etchea Energy para obter comentários.

Esta não é a primeira vez que os Potterheads, como são chamados os fãs, protegem o túmulo de Dobby, que surgiu pela primeira vez após o lançamento nos cinemas de “Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1”, em novembro de 2010, o filme em que o elfo morre.

Em 2022, o National Trust, a instituição de caridade de conservação que detém a propriedade do terreno, concordou que a estátua poderia permanecer no local após uma consulta pública, mas alertou os entusiastas para que não deixassem lembranças.

Os turistas que visitavam o local tinham o hábito de deixar uma meia em homenagem ao elfo doméstico que, como todos os elfos domésticos, estava ligado por magia a servir uma família bruxa para sempre, ou pelo menos até que um mestre lhe presenteasse com uma peça de roupa, concedendo-lhe a liberdade.

Na época em que a tradição começou, os visitantes foram aconselhados a não deixar meias no chão, pois a praia é uma área ambientalmente sensível.

Conteúdo Original / Fonte: CNN Pop