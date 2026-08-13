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Escritora profere ofensas racistas contra piloto da Latam

Tania Rocha gravou vídeo com xingamentos após ser desembarcada por causa de caixa de pet.

Por Redação ContilNet
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Escritora profere ofensas racistas contra piloto da Latam
Reprodução/ Instagram

Tania Rocha usou as redes sociais para desabafar após ser desembarcada por divergência no transporte de seu cão; Latam emitiu nota de repúdio e suporte ao funcionário.

A escritora e terapeuta Tania Rocha provocou intensa repercussão negativa nas plataformas digitais ao publicar um vídeo proferindo ofensas racistas contra um piloto da Latam. A confusão teve início durante os procedimentos de embarque por conta do posicionamento da caixa de transporte de seu animal de estimação.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a passageira alegou ter sido retirada do avião e tentou justificar a sua reação acusando o comandante de “racismo reverso”.

“A Latam repudiou veementemente qualquer prática discriminatória e reforçou que prestará total assistência e amparo jurídico ao piloto gravemente ofendido no exercício de suas funções”, destacou a repórter Juliana Barbosa em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Impasse com pet, perfil da autora e desativação de redes

Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, o episódio teve desdobramentos imediatos na presença digital da investigada:

  • Motivo da Disputa: Tania alegou que a caixa de seu cachorro estava com pouca sobra para fora do espaço permitido sob a poltrona, momento em que o comandante interveio citando riscos à segurança do voo.

  • Ofensas Registradas: No vídeo gravado após a remoção da aeronave, a passageira direcionou xingamentos ao profissional e alegou perseguição.

  • Perfil da Autora: Natural de Florianópolis (SC), Tania Rocha é autora de obras de autoajuda e atua com constelação familiar e genealogia sistêmica.

  • Reação na Web: Diante do volume de críticas, a autora desativou sua conta principal no Instagram. O portal Metrópoles buscou contato com a defesa da escritora, deixando o espaço aberto para posicionamento.

O que levou ao desembarque da escritora Tania Rocha do voo da Latam? A passageira foi retirada da aeronave após um desentendimento com o piloto sobre o correto posicionamento da caixa de transporte do seu cão de estimação.

Qual foi a resposta da Latam diante das ofensas contra o seu piloto? A empresa aérea emitiu nota repudiando qualquer ato de discriminação e afirmou que apoiará e dará assistência jurídica ao piloto que teve sua honra atacada.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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