Escritora profere ofensas racistas contra piloto da Latam

Tania Rocha gravou vídeo com xingamentos após ser desembarcada por causa de caixa de pet.

Reprodução/ Instagram

Tania Rocha usou as redes sociais para desabafar após ser desembarcada por divergência no transporte de seu cão; Latam emitiu nota de repúdio e suporte ao funcionário.

A escritora e terapeuta Tania Rocha provocou intensa repercussão negativa nas plataformas digitais ao publicar um vídeo proferindo ofensas racistas contra um piloto da Latam. A confusão teve início durante os procedimentos de embarque por conta do posicionamento da caixa de transporte de seu animal de estimação.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a passageira alegou ter sido retirada do avião e tentou justificar a sua reação acusando o comandante de “racismo reverso”.

“A Latam repudiou veementemente qualquer prática discriminatória e reforçou que prestará total assistência e amparo jurídico ao piloto gravemente ofendido no exercício de suas funções”, destacou a repórter Juliana Barbosa em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Impasse com pet, perfil da autora e desativação de redes

Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, o episódio teve desdobramentos imediatos na presença digital da investigada:

Motivo da Disputa: Tania alegou que a caixa de seu cachorro estava com pouca sobra para fora do espaço permitido sob a poltrona, momento em que o comandante interveio citando riscos à segurança do voo.

Ofensas Registradas: No vídeo gravado após a remoção da aeronave, a passageira direcionou xingamentos ao profissional e alegou perseguição.

Perfil da Autora: Natural de Florianópolis (SC), Tania Rocha é autora de obras de autoajuda e atua com constelação familiar e genealogia sistêmica.

Reação na Web: Diante do volume de críticas, a autora desativou sua conta principal no Instagram. O portal Metrópoles buscou contato com a defesa da escritora, deixando o espaço aberto para posicionamento.

O que levou ao desembarque da escritora Tania Rocha do voo da Latam? A passageira foi retirada da aeronave após um desentendimento com o piloto sobre o correto posicionamento da caixa de transporte do seu cão de estimação.

Qual foi a resposta da Latam diante das ofensas contra o seu piloto? A empresa aérea emitiu nota repudiando qualquer ato de discriminação e afirmou que apoiará e dará assistência jurídica ao piloto que teve sua honra atacada.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet