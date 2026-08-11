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MC Hariel une funk e música clássica com motor de moto em apresentação

Funkeiro e músicos eruditos se apresentaram no Auditório Simón Bolívar durante primeira edição brasileira do Red Bull Symphonic

Por Redação ContilNet
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MC Hariel une funk e música clássica com motor de moto em apresentação
Projeto teve direção musical de Nave Beatz e regência do maestro Xuxa Levy/ Foto: Reprodução

O cantor MC Hariel protagonizou uma cena incomum no Auditório Simón Bolívar, em São Paulo, na noite do último sábado (8/8). Durante a realização do Red Bull Symphonic, a primeira edição brasileira do projeto que une funk e música erudita, o artista acelerou uma motocicleta sobre o palco.

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No momento em que o motor do veículo foi acionado, a orquestra que o acompanhava passou a reproduzir o ronco do escapamento utilizando os instrumentos de cordas e metais. O trecho surpreendeu o público presente no espaço cultural e marcou a proposta do evento de integrar elementos da cultura de rua às arranjações sinfônicas.

O espetáculo teve direção musical assinada pelo produtor Nave Beatz e regência do maestro Xuxa Levy. A apresentação percorreu composições do repertório do funkeiro paulista, mesclando os ritmos periféricos à estrutura de violinos, violoncelos e instrumentos de sopro.

Além dos arranjos inéditos para as faixas da carreira de Hariel, a produção apostou em elementos visuais para criar a ponte entre o funk e o formato erudito.

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