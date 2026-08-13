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Lúcio Mauro Filho revela diagnóstico de câncer no intestino

Ator contou que descobriu a doença após exames de rotina pós-Covid e tratou o tumor em segredo.

Por Redação ContilNet
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Lúcio Mauro Filho revela diagnóstico de câncer no intestino
Reprodução

Ator relatou pela primeira vez sobre a doença e detalhou momentos delicados que viveu durante a pandemia, incluindo crises de pânico no retorno ao trabalho.

O ator e músico Lúcio Mauro Filho revelou publicamente, pela primeira vez, que recebeu o diagnóstico de um câncer no intestino no período da pandemia de Covid-19. O artista explicou que a descoberta do tumor ocorreu de forma preventiva, durante exames de rotina que realizava para monitorar sequelas de uma infecção respiratória severa.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a declaração emocionante foi dada durante entrevista ao programa Alt Tabet.

“Eu tive uma Covid meio pesadinha e, por causa dela, tive crises de pânico no retorno às gravações. Fiz um tratamento longo pós-Covid e, ao terminar, fiz um check-up. Foi aí que descobri o câncer no intestino. Eu nunca tinha contado isso para ninguém”, revelou o ator Lúcio Mauro Filho em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Retomada pós-Covid, apoio familiar e força terapêutica

Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, o artista enfrentou desafios consecutivos na vida pessoal e profissional:

  • Crises nos Estúdios: Lúcio relembrou que a reclusão de 25 dias com teste positivo gerou forte ansiedade para voltar a gravar com câmeras, luzes e equipe.

  • Rastreio Preventivo: Por conta do risco de quadros graves como trombose pós-infecção, o acompanhamento médico intensivo permitiu identificar o tumor no intestino em fase oportuna.

  • Perda da Mãe: Logo após ter o quadro do câncer totalmente solucionado pelos médicos, o ator enfrentou o luto pela perda de sua mãe, vítima de um tumor agressivo.

  • Visão Positiva da Vida: O ex-integrante do elenco de A Grande Família reforçou que encarar a trajetória com felicidade e otimismo foi crucial para o seu processo de cura física e mental.

Como Lúcio Mauro Filho descobriu o câncer no intestino?

O ator descobriu a doença durante um check-up médico de rotina realizado ao término de um tratamento para sequelas e riscos pós-Covid.

Lúcio Mauro Filho já está curado do câncer?

Sim. O artista confirmou durante a entrevista que seu caso de câncer no intestino foi totalmente resolvido pelos tratamentos médicos.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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