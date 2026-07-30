Bocalom participou do evento do Fórum Empresarial/Foto: Juan Vinícius/ContilNet

As principais entidades que representam o setor produtivo do Acre promovem, nesta quinta-feira (30), um encontro com os pré-candidatos ao Governo do Estado para apresentar uma série de propostas voltadas ao desenvolvimento econômico e social.

O primeiro a participar do encontro foi o ex-prefeito de Rio Branco e pré-candidato ao Governo do Acre, Tião Bocalom. Durante coletiva de imprensa, ele afirmou que o fortalecimento da economia acreana passa, necessariamente, pelo desenvolvimento do setor produtivo rural.

Segundo Bocalom, a industrialização do estado depende, antes de tudo, da produção de matéria-prima.

“Então, primeiro tudo, a gente tem que ter matéria-prima. Se não tiver matéria-prima, esquece indústria. É balelo que a vida inteira vamos industrializar o ar. Com o quê? Que matéria-prima vai ser beneficiada? Então, por isso que eu defendi a vida inteira o produzir para empregar. Se a gente tiver arroz à vontade, vamos ter beneficiador do beneficiamento”, disse.

O pré-candidato voltou a defender o lema “produzir para empregar”, destacando que o incentivo à produção de arroz, milho, soja, café, leite e carnes pode impulsionar a instalação de agroindústrias e gerar emprego e renda.

“Então, por isso que eu sempre defendi o produzir para empregar, começando com o setor produtivo primário. Então, por isso que eu defendo que a gente tenha café, que a gente tenha leite, que a gente tenha mais carne, seja ela bovina, seja ela suína ou de aves. Então, tudo isso vem do nosso campo. Então, nós precisamos fortalecer o setor produtivo rural”, defende.

Ele criticou políticas já adotadas anteriormente, afirmando que modelos como a chamada “florestania” não produziram os resultados esperados na geração de renda para a população.

“O agro, esse é o grande caminho que o agro tem. Não tem outro caminho. Inventaram outros caminhos aí, como o caso da florestania, e deu tudo errado. E o que aconteceu é que as pessoas, em vez de ter vidas mais dignas, começaram a perder a sua dignidade. Por quê? Porque faltou renda. Então, renda só vem no estado do Acre, não tem outra alternativa”, diz.

Bocalom também destacou que pretende analisar as propostas apresentadas pelas entidades empresariais e afirmou que elas poderão contribuir para o aperfeiçoamento de seu plano de governo.

“Eu não tenho dúvida que vem propostas muito boas aí, que vai agregar o plano de governo que eu me convive. O plano de governo do ponto de vista para empregar é o mesmo, desde quando fui candidato a governador pela primeira vez em 2007. É claro que a gente vai agregar mais algumas propostas novas que, por acaso, venham. que a gente sinta que é possível, nós não vamos inventar roda”, completou.

Segundo ele, ideias que antes eram criticadas hoje ganharam espaço no debate sobre o desenvolvimento do Acre.

“Não tenho dúvida nenhuma que o projeto nosso hoje está mais atual do que nunca. Porque lá atrás, quando eu defendi o produtivo para empregar, eu muitas vezes fui chamada de doido. Mas, graças a Deus, que a doidura de 30 anos atrás, o tempo passou e viu que não tinha doidura. Tinha, sim, um projeto verdadeiro de desenvolvimento para esse Estado e que daria certo se tiver sido implantado. Mas nunca é tarde e a gente vai contar a partir de agora”, finalizou.

A iniciativa é realizada no auditório da Fecomércio-AC, em Rio Branco, e reúne a Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (FAEAC), a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC) e o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.