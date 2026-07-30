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Expoacre divulga programação do rodeio após preencher vagas de peões

Competições serão realizadas entre os dias 1º e 9 de agosto

Por Dry Alves, ContilNet
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Expoacre divulga programação do rodeio após preencher vagas de peões
Rodeio da Expoacre começa neste sábado (1º)/Foto: Reprodução

A programação do rodeio da Expoacre 2026 está definida. Com todas as vagas destinadas aos peões preenchidas, as inscrições foram encerradas e as competições começam neste sábado, 1º de agosto.

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A primeira modalidade será a Prova dos Três Tambores, que abre oficialmente as disputas na arena. Na sequência, entre os dias 3 e 6 de agosto, será realizado o Rodeio em Touros, uma das atrações mais aguardadas pelo público.

No dia 7 de agosto, a programação continua com a prova de Laço em Duplas. Na mesma data, começam as disputas na Pista de Vaquejada Gil Betão, que seguem até o dia 9 de agosto e encerram o calendário das modalidades tradicionais.

A programação foi divulgada nesta quinta-feira (30) pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri).

Confira a programação:

  • 1º de agosto — Prova dos Três Tambores;
  • 3 a 6 de agosto — Rodeio em Touros;
  • 7 de agosto — Laço em Duplas;
  • 7 a 9 de agosto — Vaquejada.
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