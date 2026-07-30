Terremoto de magnitude 5,6 é registrado próximo à fronteira do Acre

Tremor ocorreu próximo à fronteira do Acre/Foto: Reprodução

Um terremoto de magnitude 5,6 foi registrado na noite desta quinta-feira (30) no Peru, a cerca de 60 quilômetros da fronteira com o Acre. O tremor ocorreu nas proximidades de Pucallpa, capital da região peruana de Ucayali.

De acordo com informações preliminares do Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ), o terremoto atingiu uma profundidade aproximada de 145 quilômetros. Por ter ocorrido em uma área profunda, a possibilidade de danos na superfície é considerada menor.

Apesar da proximidade com o território acreano, até a publicação desta matéria não havia registros de moradores que tenham sentido o tremor no lado brasileiro da fronteira. Também não foram divulgadas informações sobre feridos ou prejuízos materiais.

O Acre está próximo de uma região com atividade sísmica recorrente no Peru. O país vizinho está localizado perto do encontro entre as placas tectônicas de Nazca e Sul-Americana, área conhecida pela ocorrência frequente de terremotos.

Embora o território brasileiro esteja no interior da Placa Sul-Americana, tremores registrados em países vizinhos podem ser percebidos em municípios acreanos, especialmente quando apresentam maior magnitude ou ocorrem em áreas próximas à fronteira.

Conteúdo Original / Fonte: Com informações G1