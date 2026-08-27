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Oportunidade: Sine Acre divulga mais de 270 vagas de emprego; confira

Para fazer o cadastro, é necessário apresentar documentos pessoais e comprovantes exigidos

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Oportunidade: Sine Acre divulga mais de 270 vagas de emprego; confira
Vagas de emprego do Sine são divulgadas todos os dias/Foto: Reprodução

Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine) anuncia, nesta quinta-feira (27), um total de 279 vagas de emprego para diversas áreas na capital, Rio Branco, sendo 20 delas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

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Os interessados em participar do processo seletivo precisam ter cadastro no Sine. Para isso, é obrigatório apresentar os seguintes documentos: Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e de escolaridade, RG/CPF e título de eleitor.

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Além do atendimento presencial, o cadastro pode ser realizado de forma prática pelo WhatsApp. Os números disponíveis para contato são:

  • (68) 3324-1519
  • (68) 3223-6502
  • (68) 3224-5094
  • 0800-647-8182

Quem optar pelo atendimento presencial pode se dirigir ao Sine Acre, localizado na Organização em Centros de Atendimento (OCA), na Rua Quintino Bocaiúva, 299, Centro de Rio Branco.

As vagas são rotativas, e o preenchimento pode variar ao longo do dia. Para mais informações, os candidatos podem consultar os canais de atendimento ou visitar o Sine diretamente.

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