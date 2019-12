WhatsApp: seis funções mais aguardadas do app em 2020

O WhatsApp disponibilizou diversas atualizações ao longo de 2019 para inserir novas funções no app, como o desbloqueio por digital no Android e o suporte ao Memoji no iPhone (iOS). No entanto, ainda há recursos disponíveis em rivais, como o Telegram, que são aguardados por usuários e podem chegar ao mensageiro em 2020.

Além do Modo Escuro, que está em desenvolvimento e deve chegar em breve ao app, a possibilidade de editar mensagens enviadas, organizar figurinhas em categorias ou mesmo esconder o status “online” das conversas são ajustes bastante desejados e aguardados, mas que não têm previsão de lançamento. Confira a seguir uma lista do TechTudo com as funções mais aguardadas para o WhatsApp em 2020.

1. Editar mensagens enviadas

A função de editar mensagens após o envio é muito utilizada no Telegram e bastante aguardada por usuários do WhatsApp. O recurso possibilita corrigir erros percebidos apenas depois de enviar a mensagem ou simplesmente escrever de uma forma mais qualificada. No concorrente russo, o conteúdo é sinalizado com a palavra “editado” para que as pessoas saibam que a frase foi modificada.

2. Modo Escuro

O Modo Escuro, recurso que deixa a interface baseada em tons de preto ou cinza-escuro, virou moda e já chegou a diversos apps, como Instagram, Twitter e Messenger, além do Android 10 e do iOS 13. O tema tem por objetivo deixar a tela mais confortável para utilização à noite ou em locais com pouca luz. O WhatsApp está desenvolvendo o dark mode e já deu várias pistas do seu lançamento, inclusive um bug que ativava a função temporariamente.

3. Esconder o status “online” das conversas

O WhatsApp permite desativar o “visto por último” das conversas no app, mas alguns usuários desejam também a possibilidade de esconder o status “online”. A principal alegação está ligada à privacidade, já que qualquer pessoa com o seu número pode ver se você está usando o app no momento. Não há previsão para que o WhatsApp disponibilize uma opção para ocultar o “online” dos chats.

4. Avisar quando alguém tira print da conversa

Um eventual aviso de print nas conversas, a exemplo do que ocorre no Snapchat, poderia deixar usuários do WhatsApp divididos. Porém, o recurso é aguardado por um grupo de pessoas que deseja saber quando um contato captura a tela do chat. Não há previsão para que o mensageiro passe a exibir essa informação.

5. Apagar mensagens a qualquer momento

O WhatsApp deixa apagar mensagens para todos em até cerca de uma hora após o envio. Entretanto, no Telegram, o recurso pode ser utilizado sem limite de tempo, possibilidade bastante desejada por alguns usuários do mensageiro mais utilizado do mundo.

6. Organizar figurinhas

O WhatsApp permite o envio de figurinhas nas conversas, mas usuários ainda desejam a possibilidade de organizar os stickers por categorias personalizadas. Os adesivos seriam separados por pastas para permitir que sejam encontrados com mais facilidade. Atualmente, é possível criar um pacote separado em aplicativos de terceiros, além de ser possível favoritar as figurinhas mais utilizadas.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários