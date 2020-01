Dois quiosques em frente ao Colégio Acreano ficam completamente destruídos após incêndio

A suspeita é que o fogo tenha começado após um curto circuíto na rede elétrica. As duas lojas foram completamente consumidas pelas chamas

Duas lojas de confecções foram totalmente consumidas pelo fogo na noite desta quinta-feira (2), em frente ao Colégio Acreano, em Rio Branco. Os dois empreendimentos estão instalados nos quiosques que ficam no calçadão da Benjamin Constant.

Segundo informações da proprietária, as duas lojas que foram consumida pelo fogo vendiam confecções e roupas íntimas, na hora do incêndio tinha muita mercadoria e manequins, e houve perca total dos produtos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas, mas os locais já estavam completamente destruídos pelo fogo. As informações colhida no local ajudarão a Polícia Civil a investigar o ocorrido.

A suspeita é que o fogo tenha começado após um curto circuíto na rede elétrica. A perícia do Corpo de Bombeiros Militar está no local e o laudo ficará pronto em 30 dias.

