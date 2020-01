Em goleada do PSG, Neymar iguala record de Mbappé e Caros Bianchi

Autor de um dos gols da goleada do Paris Saint-Germain por 4 a 1 sobre o Monaco nesta quarta-feira, pelo Campeonato Francês, Neymar igualou um recorde do colega Kylian Mbappé e do ex-treinador argentino Carlos Bianchi, que atuou no clube no fim da década de 70: oito jogos seguidos fazendo gol.

A marca foi alcançada por Bianchi na temporada 78/79, e ficou intocada por quatro décadas. Até Mbappé alcançá-la semana passada, chegando a dez gols marcados em oito compromissos seguidos, entre 26 de novembro e 8 de janeiro. No último domingo, Mbappé não marcou no empate em 3 a 3 com o Monaco, em Paris, e perdeu a chance de ser o recordista isolado.

Já Neymar poderá alcançar o nono jogo seguido na próxima vez que entrar em campo pelo PSG. No próximo domingo, o time enfrenta o Lorient, da segunda divisão, pela Copa da França, mas não se sabe se o brasileiro vai atuar, já que o técnico Thomas Tuchel costuma poupar alguns tituares em jogos das copas nacionais.

Depois, o PSG jogará contra o Reims, dia 22, pela Copa da Liga da França. O próximo jogo pelo Campeonato Francês será no dia 26, contra o Lille, fora de casa.

Nos últimos oito jogos, Neymar somou nove gols marcados, mostrando estar novamente em sua melhor forma.

