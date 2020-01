Matrículas de aprovados no Ifac seguem até 05 de fevereiro

Candidato deve apresentar documentação no setor de Registro Escolar do campus em que foi convocado

Os candidatos aprovados para os cursos superiores do Instituto Federal do Acre (Ifac), através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), podem efetivar matrícula entre o período de 30 de janeiro a 05 de fevereiro. O resultado foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), na tarde da última terça-feira (28.01).

Conforme edital, os convocados deverão apresentar documentação no setor de Registro Escolar, do campus em que foi aprovado: Dentre os documentos a serem entregues, estão: certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Médio ou equivalente, documento de identidade (oficial com foto), título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral (para maiores de 18 anos), documento de quitação com o Serviço Militar (para homens maiores de 18 anos), Cadastro de Pessoa Física (CPF), uma foto 3×4 colorida e recente, além de comprovante original de endereço completo com CEP e atualizado (últimos três meses).

Os aprovados em vagas de políticas de ações afirmativas, além da documentação exigida acima, também deverão ainda apresentar documentos comprobatórios exigidos em edital.

Lista de espera

Conforme o calendário do Ministério da Educação, os candidatos que não foram classificados para as vagas em primeira chamada, mas que tenham interesse em se inscrever na lista de espera, deverão confirmar a solicitação até o dia 04 de fevereiro, através do site https://sisu.mec.gov.br.

