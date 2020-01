“As pessoas querem os Dinos”, diz Sinhasique sobre pré-históricos em pórtico no Acre

A secretária disse que o Acre já tem cerca de R$ 433 mil reais para a criação do pórtico

A secretária de empreendedorismo e turismo, Eliane Sinhasique, participou de uma entrevista na TV Gazeta nesta terça-feira (14) e falou sobre a polêmica ideia da construção de um dinossauro no pórtico de entrada do Acre. Para ela, a repercussão foi grande e é necessária a criação de um Cartão Postal no Estado.

Questionada se houve algum erro na divulgação do assunto nas redes sociais, a gestora foi enfática. “Não houve erro na ideia no Dinossauro. Fizemos uma enquete popular e as pessoas querem o Dino”, declarou.

Eliane apoiou a ideia que é fruto da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Acre (Seinfra). Segundo ela, os acreanos precisam divulgar mais o Acre para atrair turistas e movimentar a economia. “Precisamos divulgar o nosso estado para os turistas de fora do país. Quando os turistas vierem para o Acre, os empresários vão construir mais hotéis, mais restaurantes e mais empreendimentos. Ninguém vai investir aqui, casa não tenham pessoas para gastar”, frisou.

A secretária finalizou sua entrevista dizendo que já tem cerca de R$ 433 mil reais para criação do pórtico e falou que o Acre é um dos Estados que não têm Cartão Postal. “Precisamos de um cartão postal. O Acre precisa disso, em Varginha, por exemplo, eles usam ETs. Em municípios pequenos eles usam cartão postal. É necessário criar mais um espaço para o Turismo”, encerrou.

