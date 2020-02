Após goleada, Neymar provoca desafeto com camisa autografada

Atacante do PSG discutiu com Delort, do Montpellier, no jogo do primeiro turno e foi criticado pelo adversário antes da partida deste sábado

A goleada do PSG sobre o Montpellier por 5 a 0, neste sábado, em Paris, marcou o reencontro entre Neymar e Delort. Após discussão no jogo do primeiro turno e críticas públicas do atacante francês, o brasileiro respondeu com uma caneta durante a partida e na sequência postou no Instagram uma foto para o rival.

Na imagem feita no vestiário após o jogo, Neymar aparece ao lado do volante argentino Paredes, que também foi criticado por Delort, segurando uma camisa autografada do atacante do Montpellier. Na legenda, o brasileiro escreveu: “Um abraço pro nosso amigo” e postou o emoji de uma caneta, em referência ao drible que aplicou no rival.

No jogo do turno, em 7 de dezembro, vencido pelo PSG por 3 a 1, Neymar e Delort discutiram no campo e na saída para o vestiário, com o francês acusando o brasileiro de desrespeitar os adversários.

Na última quinta-feira, dois dias antes do reencontro, Delort criticou Neymar em entrevista publicada pelo jornal “Le Parisien”.

– Algo aconteceu na volta para o vestiário (no jogo de ida), e criou-se um burburinho porque era o Neymar. Se é o Neymar ou não, não me importo. Ele é um jogador extraordinário, só não precisa provocar seus adversários. Eu reprovei a atitude dele, era importante dizer isso na frente dele.

Na entrevista de Delort, sobrou também para Paredes, que aparece na foto deste sábado ao lado de Neymar.

– O pior no PSG é Paredes. É incrível como ele fala, ele insulta todo mundo no campo.

Neste sábado, após a goleada sofrida para o Paris no Parque dos Príncipes, o atacante do Montpellier voltou a ser questionado sobre o brasileiro. No entanto, ele comentou especificamente sobre o lance no qual Neymar acabou com um cartão amarelo após dar uma lambreta no zagueiro rival. Delort ficou do lado do brasileiro e criticou o árbitro Jérôme Brisard.

– Eu não a vi a jogada exatamente, e eu não entendi por que ele deu o amarelo, mas se foi por um drible, eu não acho isso normal – comentou o atacante do Montpellier.

