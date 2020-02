Coronavírus: Fãs se oferecem para ficar em quarentena com atleta vindo da China

Jarred Evans foi um dos 200 americanos retirados da China pelo governo dos EUA por causa da epidemia de coronavírus . O jogador de futebol, que defendia o Wuhan Bersekers, está sendo mantido em quarentena em uma base militar em Riversidade (Califórnia, EUA).

Evans testou negativo para o coronavírus. Curiosamente, o atleta diz ter recebido ofertas de mulheres “para passar a quarentena com ele”.

“Tenho muitos seguidores, mas as pessoas estão diferentes. Uma mulher me escreveu nesta manhã dizendo: ‘Quero ficar de quarentena com você’.”, relatou o americano, natural de Nova York.

Na preparação para a possibilidade de ter que “sobreviver por um mês na China “, Evans estocou água, bacon, frango, ovos, arroz e macarrão. O americano também pagou as contas de gás e luz antecipadamente.

“A China é um belo país. Amo o povo e a cultura. Está com o nome ruim agora, mas é um belo país”, destacou ele.

A crise do coronavírus, iniciada em Wuhan, já matou mais de 300 pessoas e infectou cerca de 10 mil. Há casos confirmados em 24 países.

