Gehlen diz que buscará com Gladson alguém para substituí-lo em liderança na Aleac

Após a informação que circulou pela imprensa sobre a saída do deputado Gehlen Diniz da liderança do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o governista explicou que a mudança ocorrerá futuramente, e não agora, de acordo com o que foi noticiado.

“Ontem fui indagado por um jornalista a esse respeito e manifestei o interesse em deixar a liderança porque sou pré-candidato a prefeito de Sena, preciso me dedicar ao meu mandato e a minha pré-candidatura candidatura”, comentou.

O líder disse ainda que conversará com Gladson e com o chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, sobre o afastamento.

“Devo conversar essa semana com o chefe da Casa Civil e com o governador pra ver se a gente encontra alguém pra me substituir, por enquanto não entreguei a liderança, não tem nada concretizado ainda. Sou da base do governo, ajudei a eleger o governo Gladson Cameli e vou apoiá-lo até o final. Acredito que o governador tem condições de transformar o Acre em um lugar pra se viver”, declarou.

