Autoridade com propina no AC, mortes por covid-19, feminicídio e outras; veja as mais lidas

SEGUNDA-FEIRA

Sétima morte por coronavírus no Acre e decreto mais rígido do governo

Na madrugada desta segunda-feira (20) mais uma morte foi confirmada por coronavírus no Acre. Trata-se de um idoso de 85 anos, conhecido como Mestre Cravo, que estava internado no Pronto Socorro de Rio Branco e teria pego a doença lá. A Secretaria de Estado de Saúde prepara uma nota com mais detalhes sobre o caso. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Com o aumento no número de casos de coronavírus no Acre, o governo do estado intensificou as regras sobre isolamento, uso de máscaras e funcionamento de empresas, valendo desde a segunda-feira (20). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Aumento no número de casos e ‘rolezeiros da pandemia’ divulgados em perfil no Instagram

Subiu de 176 para 195 o número de casos de coronavírus no Acre, na última terça-feira (21). As informações foram divulgadas pelo Ministério da Saúde (MS). Não houve novos registros de mortes no estado neste dia. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Um perfil anônimo no Instagram vem dando o que falar no Acre. Isso porque o administrador vem expondo nomes e rostos de acreanos que não têm respeitado o distanciamento social recomendado pelas autoridades para conter o rápido avanço do coronavírus, que já infectou mais de 200 pessoas, matando oito delas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Pecuarista acreano curado do coronavírus e feminicídio em Rio Branco

Depois de 14 dias isolado em casa por conta do diagnóstico de coronavírus confirmado, o pecuarista acreano José Aristides Junqueira, de 46 anos, mais conhecido como Neném Junqueira, está finalmente curado do vírus e contou a experiência de quarentena e manifestações dos sintomas à reportagem do ContilNet nesta quarta-feira (22). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Zuleide de Souza Pessoa, de 40 anos, foi vítima de tentativa de feminicídio, na noite desta terça-feira (21), na Rua Belo Jardim, no Conjunto Joafra, em Rio Branco. Segundo informações da polícia, Zuleide estava na própria residência, quando o ex-marido dela chegou no local tentando reatar o casamento com ela, mas a mulher se recusou, então, o homem, de posse de uma faca, desferiu 3 golpes no peito da vítima. Um dos golpes perfurou o coração de Zuleide. Após a ação, o acusado fugiu do local. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Gladson Cameli decreta estado de calamidade pública no Acre e vídeo de autoridade do Acre pedindo propina

O governador Gladson Cameli (Progressistas) decretou estado de calamidade pública no Acre, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus. O novo decreto, publicado em edição extra do Diário Oficial, na tarde desta quinta-feira (23), tem validade até o dia 31 dezembro. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A coluna Pimenta no Reino também repercutiu nesta quinta-feira (23), quando destacou que um vídeo de autoridade do Acre pedindo propina pode estourar nos próximos dias. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Perpétua diz que Bolsonaro cometeu crimes e convoca Moro para esclarecimentos e Acre registra 237 casos de covid-19 e 11 óbitos

Após anunciar em rede nacional sua demissão do governo de Jair Bolsonaro e falar sobre supostos crimes envolvendo o presidente da República, por meio de uma coletiva de imprensa convocada nesta sexta-feira (24), o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, poderá ser convocado para comparecer à Câmara dos Deputados e esclarecer o que diz ter presenciado de ilegal. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O boletim do Ministério da Saúde, divulgado na tarde desta sexta-feira (24), aponta sete novos casos de covid-19 o Acre, e contabiliza uma morte a mais, a de uma idosa de 68 anos, aposentada, que morreu esta manhã, no Pronto Socorro de Rio Branco. Com os novos casos, o estado soma 237 infectados pelo coronavírus e 11 mortes. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

