Britto Jr e colunista de Sonia Abrão batem boca ao vivo em programa

O clima do A Tarde é Sua, da RedeTV!, ficou pesado nesta quinta-feira (8). O motivo? Um bate boca entre Britto Jr e o colunista Felipeh Campos. O apresentador entrou ao vivo, por telefone, para reclamar sobre o programa ter dado informações erradas, mas acabou trocando acusações sobre uma história que envolve a passagem dos dois pela Record.

“Ontem, o Felipeh me chamou de algumas coisas. Eu queria dizer a você, Felipeh, que falso foi o dia em que eu te elogiei em uma reunião de pauta no extinto ‘Programa da Tarde’ [da Record]. E todas as pessoas presentes na reunião riram de mim porque você tinha acabado de dar uma notícia errada sobre o cantor Belo, mas eu acreditei em você”, disparou o ex-contratado da emissora de Edir Macedo.

Britto acrescentou: “Você era, naquele momento, colunista do programa. No outro dia, você acabou demitido da Record por causa daquele erro que você cometeu. Eu nunca disse para você ou para quem quer que seja que você é falso por ter cometido um grave erro. Então, vamos colocar as coisas no lugar certo. Eu não tô em guerra com ninguém, tô fazendo um novo trabalho”.

“Não precisa gostar de mim, não precisa puxar meu saco, é só me respeitar. Somente isso que eu desejo. Quero desejar a vocês sucesso. Agradeço por terem sido profissionais o suficiente para me dar direito de responder o que vocês colocaram ontem”, concluiu o famoso, que falou sobre a sua saída da Record, criticou Roberto Justus e elogiou Marcos Mion no comando de A Fazenda.

O colunista, então, começou a gritar e chamar o jornalista de “falso”, destacando que “nenhuma emissora o respeita”. Em seguida, ele rebateu as afirmações do convidado e teve apoio de Sonia Abrão.

Você é falso. Eu nunca fui demitido da Record. Eu não quis ficar. Tire esse cara do ar! Tira esse cara do ar! Você é falso, sim. A informação que eu tive não foi essa. Foram ele e mais um produtor do programa que puxaram o meu tapete no ‘Programa da Tarde’. Foi essa atitude do Britto Jr. Você é falso sim. […] Por isso nenhuma emissora te respeita, por isso você não está no ar”, rebateu o contratado da RedeTV!.

“Você sempre tripudiou e puxou o tapete dos seus colegas de trabalho e sabe exatamente do que estou falando. Você é falso, e eu estou falando que você é falso porque você agiu dessa forma comigo. Você, junto com um produtor, puxou o meu tapete e foi pedir a minha cabeça na diretoria artística da Rede Record de Televisão”, encerrou o colunista.

Confira o momento:

