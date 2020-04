Casal diagnosticado com coronavírus em Cruzeiro do Sul deu festa na noite de sábado

Na noite de domingo (12), o governador Gladson Cameli confirmou os dois primeiros casos de covid-19 em Cruzeiro do Sul. Na mesma noite, o prefeito da cidade, Ilderlei Cordeiro, fez uma transmissão ao vivo em seu Facebook, e revelou que os infectados são um casal e os dois deram uma festa na noite de sábado (11) para assistir uma live de um sertanejo. “Ontem fizeram uma festa sem saber o resultado. Olha o que pode acontecer? Envolveu vários colegas do filho”, disse o prefeito.

Agora, o número de infectados no segundo maior município do Acre pode ser grande devido ao contato. O prefeito pede que as pessoas que participaram da festa ou que estiveram com o casal e seus familiares em outro momento, procurem a Secretaria de Saúde do município. “Você que teve contato com esse casal, com o filho, nos procure”, pediu o prefeito.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Juliana Pereira, a mulher contaminada chegou de viagem no dia 31 de março e foi recebida pelo esposo e o filho. No dia 4 de abril chegou à Cruzeiro do Sul, e no dia 9 realizou o exame junto com o esposo, quando eles já apresentavam sintomas como febre e mal estar. O resultado saiu no domingo.