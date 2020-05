Alexandre Frota choca ao citar Lula para atacar Jair Bolsonaro

Crítico ferrenho do PT, Alexandre Frota (PSDB-SP) surpreendeu ao citar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para criticar as manifestações bolsonaristas contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Como não poderia deixar de acontecer, as postagens do ator chamaram a atenção.

Em uma publicação, nesta quinta-feira (28), o famoso se posicionou de forma contrária às declarações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e de integrantes do governo contra a democracia.

“Lula está avisando. Acho que diante das ameaças vamos ter que ir pras ruas e vamos para guerra. É hora de unificar e encarar”, escreveu o deputado federal.

Além disso, Frota compartilhou um post do ex-presidente Lula em que diz: “Aviso aos democratas do Brasil: os golpistas já colocaram o pé na nossa varanda. Se não houver reação, eles arrombarão a nossa porta”.

Em seguida, o ex-ator pornô compartilhou um vídeo onde afirmou que a “quadrilha digital” começou a ser desmontada no Brasil. “Precisamos entender que a liberdade de expressão que ele (Bolsonaro) defende é a agressão verbal e o linchamento virtual”, disse. “Se o STF não reagir às ameaças de Bolsonaro, podem esperar o pior”, acrescentou.

O ex-aliado de Bolsonaro ainda chamou Bolsonaro de “frouxo, covarde e mentiroso”, e afirmou que o presidente “usa e abusa do poder”.

Nesta sexta-feira (29), Alexandre Frota voltou a concordar com o ex-presidente. “De novo vou concordar com o cara /o golpe BOLSONARIANO está em andamento. E sabemos por onde vem. Para acordar a esquerda foi preciso o Lula voltar ao QG. Daqui a pouco Lula estará no front para mostrar o caminho. Tenho minhas divergências com ele mais estamos em Guerra”, desabafou ele.

