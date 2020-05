Cinco pacientes que morreram com covid-19 no AC tinham comorbidades, diz Sesacre

O Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) divulgado no final da tarde desta segunda-feira (18) trouxe as cinco mortes por coronavírus no Acre, registradas nas últimas 24 horas, que fizeram com que a estatística de fatalidades saltasse de 62 para 67.

As vítimas são um homem, cujas iniciais são R. P., de 52 anos, e que tinha dado entrada na UPA do Segundo Distrito. Ele apresentava hipertensão arterial e faleceu na manhã desta segunda-feira, 18; uma mulher de 64 anos, D. S. A., que estava internada no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), e que já tinha histórico de acidente vascular cerebral hemorrágico. Ela morreu neste domingo, 17; um homem, F. A. A., de 65 anos, que seguia internado na UPA do Segundo Distrito. Ele tinha diabetes e morreu no dia 14 de maio último, também sido testado positivo para a doença; o aposentado A. F. S., de 67 anos, estava internado na UTI Covid do Pronto-Socorro e tinha histórico de diabetes, hipertensão arterial e doença pulmonar obstrutiva crônica. Faleceu no domingo, 17; e um homem, M. S. U., de 72 anos, que deu entrada na UPA do Segundo Distrito, que tinha hipertensão arterial e diabetes. Ele faleceu no dia 13 de maio último.

De acordo com os dados, todos possuíam comorbidades (doenças ou quadros clínicos associados) que, para a ciência e especialistas, fazem piorar os casos.

Esta segunda-feira (18) foi o dia em que mais casos foram diagnosticados desde o início da pandemia, de acordo com a pasta estadual.

