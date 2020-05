Coordenador do Gefron diz que policial foi agredido com um soco por adolescente em Plácido

Em uma longa publicação em sua página no Facebook, Rômulo Modesto publicou uma foto e fez uma espécie de desabafo

O tenente-coronel Rômulo Modesto, um dos coordenadores do Gefron, disse que durante a ocorrência da última sexta-feira (29), em Plácido de Castro, o adolescente que acusa a polícia de agressão, agrediu um policial com um soco no olho.

Em uma longa publicação em sua página no Facebook, Rômulo Modesto publicou uma foto e fez uma espécie de desabafo. Em um dos trechos escreveu: “Para todo fato, sempre existem 2,3, versões ou até mais. Julgar a ação policial atrás de um Bureau é fácil”, escreveu o oficial.

De acordo com o tenente-coronel, a equipe do Gefron estava em Plácido de Castro, atendendo a um pedido do prefeito para fazer frente ao combate a Covid-19.

Em relação à ocorrência com o adolescente Vinicius, o coordenado relatou que a guarnição foi fazer uma abordagem de rotina, além da orientação para o uso da máscara, mas, conforme o relato de Modesto, em dado momento o adolescente teria desferido um soco no olho de um dos policiais.

A partir daí o menor foi apreendido, algemado e conduzido à delegacia do município. De acordo com o oficial, o policial realizou o exame corpo delito e vai fazer as devidas representações. O adolescente também estava conduzido uma motocicleta, mesmo sendo menor de idade.

Ao finalizar o texto, o oficial da PM disse que acredita nos policiais, que o caso vai ser apurado, uma vez que existem vários órgãos de controle externo, mas que a verdade prevalecerá.

