Veja live com show ao vivo de Fábio Jr.

O cantor Fábio Jr. apresenta, nesta secta-feira (08/05), os maiores sucessos românticos de sua carreira, às 21h30, no YouTube

O cantor Fábio Jr. faz show, nesta sexta-feira (08/05), em live para celebrar o Dia das Mães. A apresentação do artista será exibida no YouTube e no Portal R7, a partir das 21h30.

Diretamente de sua casa, Fábio Jr. vai trazer um repertório com os seus maiores sucessos: Alma Gêmea, Caça e Caçador, Só Você, 20 e Poucos Anos, Tente Outra Vez e outros.

