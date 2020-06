A cada evento juntos, Socorro Neri e Gladson Cameli demonstram maior afinidade

Era uma vez

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) admitiu ontem (15) durante uma Live com o jornalista Leonildo Rosas, que a Frente Popular do Acre (FPA) não existe mais. Ela analisava o cenário político e as eleições municipais.

PUBLICIDADE

Diálogo com o centro

Perpétua disse que o PCdoB busca diálogo com a esquerda, mas, admitiu que devido as dificuldades também abriu diálogo com partidos do centrão para formalizar alianças para as eleições deste ano.

Terra de ninguém

Ainda de acordo a comunista, as eleições em Rio Branco estão indefinidas pelas posturas adotadas pela prefeita Socorro Neri e o governador Gladson Cameli. Para Perpétua, a prefeita de Rio Branco não tem campo. “Ela não consegue se encontrar”, disse a comunista.

Sem comando

Perpétua também criticou os partidos de direita que, segundo ela, sob o comando de Gladson Cameli não se entendem. “O MDB tem candidato, o PP partido do governador tem candidato” acrescentou. Para a deputada, quem formalizar a melhor aliança pode vencer a eleição em Rio Branco.

Tem razão

A deputada Perpétua que optou por ficar em Brasília durante a pandemia, tem razão quando diz que a prefeita Socorro Neri não tem campo político. Assim como o governador Gladson Cameli a prefeita da capital optou por salvar vidas e tem sido muito bem avaliada por esta decisão.

Afinados

A cada evento, Socorro Neri e Gladson Cameli demonstram maior afinidade. Na entrega do Hospital de Campanha, Neri fez rasgados elogios ao governador.

Fora da realidade

A ausência da deputada é tão grande que ela chegou a dizer que o governador do Acre não deveria esperar por um ministro para inaugurar um Hospital de Campanha. Ora, a unidade foi construída em tempo recorde e inaugurada no prazo de 30 dias. Alguém da assessoria da parlamentar esqueceu de lhe avisar esse detalhe.

Chegou mudo saiu calado

O ministro Eduardo Pazuello só abriu a boca para agradecer a honraria recebida na Gameleira. Estranhamente, não deu entrevista coletiva, nem mesmo na área que ele deveria falar, na inauguração do Hospital de Campanha.

Respiradores

Mas, se não falou, pelo menos Pazuello deixou respiradores para ajudar a salvar mais vidas. Aliás, o ministro atendeu a um pedido especial do senador Marcio Bittar (MDB).

Homenageado

Bittar foi um dos homenageados com a honraria Plácido de Castro. Em discurso ele lembrou do pai e da família que cresceu junto com o Estado. O senador tem sido um aliado de primeira hora do governador Gladson Cameli.

Não abre mão

Em entrevista cedo à Rádio Aldeia FM, Bittar disse que não vai abrir mão da relatoria do orçamento da União ano que vem. “Estou preparado” disse. O emedebista garantiu que vai enviar mais recursos para o Acre em 2021.

Demora

A demora na definição da pré-candidatura apoiada pelo Palácio Rio Branco está com dias contados. Com a curva decrescente da pandemia o governador Gladson Cameli deverá bater o martelo sobre o caso.

Interior

Os conselheiros do Palácio Rio Branco querem maior rapidez na escolha do nome na capital, porque no interior a situação é de intrigas e desunião. A composição no maior colégio eleitoral deverá nortear muitas coisas nas cidades interioranas.

Bujari

Dizem que no Bujari, há quase 20 km de Rio Branco, Zilmar não desistiu de concorrer como pré-candidata a prefeitura. Ela tem o aval da senadora Mailza Gomes. Zilmar é do mesmo partido do prefeito Romualdo, que abandonou o PCdoB para concorrer com apoio do Palácio Rio Branco.

Zequinha

O nome do vice-prefeito Zequinha para prefeitura de Cruzeiro do Sul com apoio do governador é muito bem visto por que gosta de ética e lisura. Mas, há quem diga que isso deverá ser um prêmio para o grupo de Wagner Sales.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários