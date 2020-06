Confira resultado de artistas locais habilitados para sorteio de apoio emergencial

Com o objetivo de amparar os artistas durante o isolamento social, medida governamental adotada para frear o contágio pelo coronavírus, o Edital ConectCultura faz parte de um conjunto de esforços do governo do Estado que, mesmo com a atenção voltada para a saúde pública, buscou olhar com sensibilidade para a classe artística, especialmente para aqueles que não possuem outra fonte de renda senão a proveniente de ações realizadas em estabelecimentos e espaços culturais, ambos fechados por força do decreto governamental, desde o mês de março.

O Governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM), lançou no Edital ConectCultura – Arte Vive, um montante de R$ 106 mil, que visa contemplar artistas em todo o estado para realizarem lives durante o período de isolamento social em razão da pandemia provocada pela Covid-19.

O edital retificado está disponível AQUI.

Brazil Confirmados 519,704 +4,855 (24h) Mortes 29,534 +220 (24h) Recuperados 206,555 39.74% Ativos 283,615 54.57%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários