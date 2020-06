Filhos do cantor Leandro homenageiam pai nos 22 anos da morte do músico

O cantor Leandro, que fez dupla com Leonardo, foi homenageado por dois de seus filhos nesta terça-feira (23), data em que completa 22 anos da morte do músico sertanejo. A médica Lyandra Mota Costa e o empresário Thiago Gonçalves Costa publicaram em suas redes sociais fotos e relatos sobre a saudade que sentem do pai.

“22 anos sem você.. o que ficou são as fotos, algumas roupas suas e com certeza o amor imortal que existe entre nos! Saber que um dia nos encontraremos e reconfortante e traz paz ao meu coracao. Queria tanto você aqui… Sei que você também queria estar aqui, mas os planos de Deus sao os planos de Deus. Não vou me delongar aqui, porque eu sofro com as minhas emoções. Te amo e ate breve”, escreveu Lyandra.

Thiago agradeceu pela oportunidade de ter convivido com o pai, ainda que por pouco tempo. “Lembranças jamais serão esquecidas, nossos jogos de ping-pong, tantas vezes na fazenda juntos …se soubesse que era por pouco tempo tinha sido muito mais grudado do eu já era. Mas a vida é assim né, Deus quer pessoa boas ao lado dele, também sei que o senhor está em ótimo lugar ao lado de Deus pai! Te amo até o infinito”, disse.

O cantor Leandro morreu aos 36 anos, no dia 23 de junho de 1998, vítima de um câncer de pulmão. Ao lado do irmão Leonardo, ele formou uma das duplas de maior sucesso entre os sertanejos nos anos 1990.No show Amigos – A História Continua, realizado em julho de 2019, em Belo Horizonte, que marca os 20 anos do fim do programa Amigos na Globo, Leandro foi lembrado.

Um dos momentos mais emocionantes da apresentação, que deixou Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó e Leandro com a voz embargada, foi a homenagem a Leandro, com a música “Mano”, escrita por Leonardo após a morte do irmão.

